مصر للطيران تعلن تخفيضات على رحلاتها إلى قطر

أعلنت شركة "مصر للطيران"، اليوم الجمعة، عن تخفيض أسعار الرحلات الجوية القادمة من العاصمة القطرية الدوحة إلى القاهرة، وذلك بعد أن تم فتح المجال الجوي بين البلدين.

وصرحت الشركة في بيان رسمي لها عبر صفحتها على موقع "فيسبوك" أنها قررت تطبيق تخفيض بنسبة 20% على الرحلات من الدوحة إلى القاهرة لشراء التذاكر حتى نهاية يناير/ كانون الثاني الجاري والسفر حتى 10 فبراير/ شباط المقبل، وذلك في إطار التخفيضات التي أطلقتها الشركة بمناسبة رعايتها لبطولة العالم لكرة اليد.

وتستضيف مصر بطولة العالم لكرة اليد خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير/ كانون الثاني الجاري بمشاركة منتخبات 32 دولة، وذلك بالصالة المغطاة.

كما أعلنت شركة "مصر للطيران" عن بدء تشغيل رحلة يومية بين القاهرة والدوحة، اعتبارا من الاثنين الموافق 18 يناير الجاري.

وعادت الرحلات الجوية بين قطر والسعودية، الاثنين الماضي مع إقلاع طائرة قطرية من الدوحة باتجاه الرياض في رحلة هي الأولى بين البلدين بعد المصالحة التي تم التوصل إليها أخيراً بين الأطراف الخليجية، كما أعلنت الإمارات والبحرين فتح مجالهما الجوي للطيران القطري.

وأعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في يونيو/ حزيران 2017، قطع العلاقات مع قطر، بينما أغلقت الدول الأربع مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية، ومنعت التعاملات التجارية مع الإمارة وأوقفت دخول القطريين إلى أراضيها.

وحصلت مصالحة بين الدول الأربع وقطر في قمة مجلس التعاون الخليجي الأسبوع الماضي في مدينة العلا السعودية، وأعلنت الدول الأربع رفع القيود.