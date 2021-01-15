وفاة شاب تونسي أضرم النار في جسده

أعلن مصدر طبي تونسي، اليوم الجمعة، وفاة شاب متأثرا بحروقه بعد أن أضرب النار في جسده، بالتزامن مع الذكرى العاشرة للثورة التونسية.

وقال المصدر لقناة "نسمة" التونسية، إن "شابا من معتمدية الحامّة توفي بالمستشفى الجهوي محمد بن ساسي بقابس، متأثرا بجروحه البليغة إثر إقدامه على إضرام النار في جسده باستعمال البنزين، وفق ما أكّده مصدر طبي لمراسل نسمة بالجهة".

وكان الشاب الذي يبلغ من العمر 26 سنة قد نقل ليلة البارحة إلى المستشفى في حالة وصفت بالخطيرة ويعاني من حروق من الدرجة الثالثة بكامل جسده، فيما تعود أسباب إقدامه على الانتحار إلى مشاكل عائلية.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، أضرم شاب تونسي النار في جسده، بشارع الحبيب بورقيبة في العاصمة.

ونقلت قناة "نسمة" التونسية أن الشاب المذكور في الثلاثين من عمره، وأنه أُصيب بحروق من الدرجة الأولى، بكامل جسده.

وبحسب الناطق الرسمي باسم الحماية المدنيّة، معز تريعة، قد تمّ نقل الشاب على جناح السرعة، إلى مستشفى الحروق البليغة ببن عروس، لتلقي الإسعافات اللازمة.

يشار إلى أن الشاب الذي أضرم النار في جسده من أصحاب الشهادات العليا وقد أقدم على فعلته، بسبب مطالب اجتماعية.