الجيش اللبناني يطوق مبنى قناة "الجديد" لاعتقال صحفي والأخيرة ترفض تسليمه... فيديو

طوق الجيش اللبناني، اليوم الجمعة، مبنى قناة "الجديد" الفضائية اللبنانية، بهدف اعتقال صحفي لبناني، لكن الأخيرة ترفض تسلميه حتى اللحظة.

تحدثت مصادر إعلامية لبنانية عن قيام دورية تابعة للجيش والشرطة العسكرية اللبنانية بتطويق مبنى قناة "الجديد" اللبنانية، من أجل اقتياد الصحفي رضوان مرتضى وتوقيفه.

وبحسب موقع "لبنان 24" أعطى مفوض الحكومة العسكري، فادي عقيقي، الإشارة باستدعاء مرتضى إلى فرع التحقيق في مديرية المخابرات بجرم تضليل التحقيق القضائي في جريمة المرفأ والإساءة للجيش اللبناني واختلاق الجرائم بحق المؤسسة العسكرية اللبنانية.

ويظهر من المنشورات التي شاركتها قناة "الجديد" على صفحتها الرسمية في "تويتر"، رفض المؤسسة القاطع لهذا القرار ورفضها تسليم الصحفي لعناصر الجيش.

كرمى خياط: الصحافي رضوان مرتضى موجود داخل المؤسسة ولسنا خائفين لأننا لم نرتكب أي جريمة وما حصل أمام المبنى هو الجريمة — قنـــاة الجـــديـــد (@ALJADEEDNEWS) January 15, 2021

وقالت نائب رئيس مجلس إدارة تلفزيون "الجديد" كرمى خياط: الصحافي رضوان مرتضى موجود داخل المؤسسة ولسنا خائفين لأننا لم نرتكب أي جريمة وما حصل أمام المبنى هو الجريمة".

وقالت خياط: "محاكمة الصحافيين تتم أمام محكمة المطبوعات ولسنا في دولة بوليسية"، وأضافت: "هل يوجد أي إرهابي داخل قناة الجديد حتى تحركت مخابرات الجيش؟".

وبينت نائب رئيس مجلس إدارة "الجديد" في تصريحاتها أن "الدورية (عناصر الجيش اللبناني) تقوم بتفتيش الأفراد والسيارات لدى الدخول أو الخروج من المؤسسة".

وبدوره، علق الصحفي اللبناني، رضوان مرتضى، مغردا على صفحته الرسمية في "تويتر"، وقال: "زعم (ادعى) عناصر المخابرات أنّ لديهم إشارة قضائية من مدعي عام التمييز. سألت عنها، فتبين أنّها ورقة من مديرية المخابرات لم يُذكر فيها أي قاضي إنما طلبٌ فوري بذهابي إلى فرع التحقيق في وزارة الدفاع".

زعم عناصر المخابرات أنّ لديهم إشارة قضائية من مدعي عام التمييز. سألت عنها، فتبين أنّها ورقة من مديرية المخابرات لم يُذكر فيها أي قاضي إنما طلبٌ فوري بذهابي إلى فرع التحقيق في وزارة الدفاع. ولدى مراجعة مدعي عام التمييز، تبين أنه لم يعطهم أي إشارة. وأن هناك إشارة من مفوض الحكومة — رُضوان (@radwanmortada) January 15, 2021

وأضاف مرتضى "ولدى مراجعة مدعي عام التمييز، تبين أنه لم يعطهم أي إشارة. وأن هناك إشارة من مفوض الحكومة"، على حد قوله.

واعتبر مرتضى أنه "لو كان لدى هذه القيادة نفس الحماسة لإرسال دورية لإزالة نيترات الأمونيوم، كما تفعل اليوم لتوقيفي، بدلاً من تركها كل هذه المدة، لما كان وقع انفجار المرفأ".

معلومات الجديد: مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات سحب إشارة توقيف الصحافي رضوان مرتضى لكونها مخالفة باعتباره صحافياً لا يمثل أمام جهاز أمني، على أن يحضر مرتضى أمام النيابة العامة التمييزية وليس مديرية المخابرات#متضامن_مع_رضوان_مرتضى — قنـــاة الجـــديـــد (@ALJADEEDNEWS) January 15, 2021

ونقلت قناة "الجديد" معلومات عن مدعي عام التمييز، القاضي غسان عويدات، إشارت فيها إلى "سحب إشارة توقيف الصحافي رضوان مرتضى لكونها مخالفة باعتباره صحافياً لا يمثل أمام جهاز أمني، على أن يحضر مرتضى أمام النيابة العامة التمييزية وليس مديرية المخابرات"، بحسب المصدر.