تسجيل
17:09 GMT15 يناير/ كانون الثاني 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس تيار المستقبل سعد الحريري

    ثلاثة سيناريوهات وراء خلاف الحريري وعون وتوقعات بتفاقم الأزمة

    © AP Photo / Hussein Malla
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/102068/11/1020681137_0:286:4998:3098_1200x675_80_0_0_569273a2198ecac400cc668a598ad942.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202101151047809880-%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%B9%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9/

    وصلت الخلافات بين رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري والرئيس اللبناني ميشال عون إلى طريق مسدود، بحسب خبراء.

    يرى محللون لبنانيون أن البلد أصبح أمام أزمة ممتدة، وأن ما ظهر في مقطع الفيديو المسرب منذ أيام وحرب البيانات الدائرة تعكس الواقع والمستقبل المتوتر المرتبط بكافة التغيرات الحاصلة في المنطقة.

    © REUTERS / Dalati Nohra
    لماذا لن يعتذر الحريري عن تشكيل الحكومة بعد "التسريب الفاضح" وكيف سيتعامل مع الرئيس
    سيناريوهات عدة كشفها الخلاف بين الحريري وعون، وترجمها الواقع المتأزم حتى الآن والذي بات أقرب لعدم التوافق وفشل مسار تشكيل الحكومة، بحسب الخبراء.

    وكانت إحدى محطات التلفزيون اللبنانية، قد نشرت تصريحا مثيرا سجل خلال تصوير لقاء بين الرئيس اللبناني ميشال عون، ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب.

    والتقط الفيديو، خلال اجتماع جمع عون بدياب قبيل جلسة المجلس الأعلى للدفاع في قصر بعبدا، وقد سأل دياب عون: "وضع التأليف كيف صار فخامة الرئيس"، فرد عون قائلا: "لا يوجد تأليف.. قال أعطاني ورقة، عم يكذب، عمل تصاريح كاذبة، وهلا ليك قديش غاب، ليك حظهن اللبنانيين، وهلا راح ع تركيا ما بعرف شو بيأثر".

    وفي أول رد فعل له، استعان الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية سعد الحريري، بنصوص من الكتاب المقدس للرد على ما جاء في الفيديو المسرب للرئيس اللبناني ميشال عون.

    ورد الحريري، عبر حسابه الرسمي على "تويتر" بتغريدتين، جاء في الأولى:

    "من الكتاب المقدس - سفر الحكمة: إِنَّ الْحِكْمَةَ لاَ تَلِجُ النَّفْسَ السَّاعِيَةَ بَالْمَكْرِ، وَلاَ تَحِلُّ فِي الْجَسَدِ الْمُسْتَرَقِّ لِلْخَطِيَّةِ،١/٢". وذكر في الثانية: "لأَنَّ رُوحَ التَّأْدِيبِ الْقُدُّوسَ يَهْرُبُ مِنَ الْغِشِّ، وَيَتَحَوَّلُ عَنِ الأَفْكَارِ السَّفِيهَةِ، وَيَنْهَزِمُ إِذَا حَضَرَ الإِثْمُ ٢/٢".

    سيناريوهات ثلاثة

    يقول المحلل السياسي اللبناني وسيم بزي إن "العلاقة بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري وصلت إلى حائط مسدود، وتراكم لمساحات عدم الثقة بعد خمسة عشر لقاءً بينهما منذ التكليف".

    وأضاف بزي في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "الواقع الراهن سببه الأول هو اختلاف الأجندة السياسية، وسببه الثاني التصادم في رؤية المرحلة المقبلة وترتيب أولوياتها".

    أما السبب الثالث بحسب الخبير، هو

    "معركة "لي الأذرع"، خاصة أن الحريري كان يحاول الاستفادة من الزخم الفرنسي وانفجار المرفأ لينتزع من عون تنازلات مرتبطة باستحقاقات السنتين الأخيرتين من عهد عون، مثل الحصول على وزارتي العدل والداخلية".

    ويرى وسيم بزي أن "الحريري أصر على التمسك بالوزارتين وجعلهما من حصته في البازار المفتوح على تحاصص الوزارات".

    أما "السبب الأعمق للخلاف فهو مصيرية الأشهر القادمة في رسم مستقبل المنطقة ومنها لبنان، وذلك ربطا لخروج ترامب من البيت الأبيض، وانعكاس ذلك لحسابات وأوراق جديدة بالنسبة للاعبين الداخليين في لبنان"، بحسب رأيه.

    وعلى ما يبدو أن المراوحة والاستعصاء السياسي وتقاذف اتهامات التلاعب بالدستور هي سِمة المرحلة الحالية، وأن الجميع يشتري الوقت في ظل الانهيار الحاصل"، بحسب بزي.

    أما الخبير السياسي والأمني اللبناني، سمير الحسن، فقال إن "الخلاف بين عون والحريري أبعد من تأليف الحكومة".

    وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن

    "ما يجري الآن هو تعبير عن أزمة ثقة بين جميع القوى والفرقاء السياسيين، وأن هذه الأزمة تعقد تشكيل الحكومة، خاصة في ظل صعوبة إقصاء طرف لآخر نتيجة التوازنات في لبنان وعدم وجود قوى خارجية تدعم طرف على حساب آخر، وأن لبنان أمام أزمة ممتدة".

    وفي وقت سابق، قدم سعد الحريري، الذي كُلف بتشكيل الحكومة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، للرئيس عون، تشكيلا وزاريا، قائلا إن "المناخ إيجابي"، فيما ذكر مكتب عون حينها أن، "الطرفين اتفقا على محاولة معالجة الفروقات بين اقتراحاتهما، لكن الأجواء توترت بشدة فيما بعد".

    وكان الحريري قد تعهد لدى اختياره رئيسا للحكومة للمرة الرابعة، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بتشكيل حكومة سريعا، تكون قادرة على إحياء خارطة الطريق الفرنسية. لكن الخلافات السياسية القديمة عرقلت محادثات تشكيل الحكومة في وقت تتجه فيه البلاد نحو ما تحذر وكالات الأمم المتحدة من أنه سيكون "كارثة اجتماعية".

    انظر أيضا:

    إيران تكشف عن قاعدة صواريخ تحت الأرض على سواحل الخليج... الحريري في زيارة غير معلنة لتركيا
    "فيديو مسرب" يرصد هجوم الرئيس اللبناني على الحريري... والأخير يرد
    استئناف الحكم في قضية اغتيال رفيق الحريري
    صحيفة: عون والحريري وصلا إلى مرحلة الطلاق السياسي
    لماذا لن يعتذر الحريري عن تشكيل الحكومة بعد "التسريب الفاضح" وكيف سيتعامل مع الرئيس
    الكلمات الدلالية:
    ميشال عون, سعد الحريري, لبنان
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    شابات يستحمن في ينابيع المياه الساخنة في بياتيغورسك الروسية. على منحدر جبل ماشوك، حيث تتدفق ينابيع كبريتيد الهيدروجين الساخنة، وتحت تأثيرها تكونت المنخفضات على المنحدرات الصخرية، تبدو وكأنها حمامات.
    نبذة مصورة لأبرز أحداث الأسبوع من "سبوتنيك"
    موسكو تغرق في الثلوج الكثيفة
    موسكو تغرق في الثلوج الكثيفة
    إنفوجرافيك... سياسات الخصوصية الجديدة على واتسآب وبدائله المحتملة
    سياسات الخصوصية الجديدة على واتسآب وبدائله المحتملة
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك