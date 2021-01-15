لبنان... اكتشاف طفرة جديدة من كورونا سريعة الانتشار

أعلن عضو لجنة الصحة البرلمانية في لبنان النائب علي المقداد، اليوم الجمعة، ظهور طفرة جديدة من فيروس كورونا في البلاد، وخطورتها تكمن في سرعة انتشارها.

موسكو - سبوتنيك. وقال المقداد في حديث إلى "الوكالة الوطنية للإعلام"، أن "فحوص pcr" "، التي أجريت في مختبرين كبيرين في لبنان أظهرت وجود تغير جيني في الفيروس، كما أن 50 بالمئة من الفحوص خلال الأيام الماضية أظهرت وجود نوع مستجد من الفيروس تكمن خطورته في أنه أسرع انتشارا، ولا نعلم حتى الآن إذا كنا نواجه نوعا جديدا من الفيروس، أو أن فيروس كورونا قد طور نفسه".

وأضاف: "وصل الوضع في لبنان إلى الخطورة التي كنا نحذر منها على الدوام، إذ إننا بتنا لا نجد أماكن للمرضى حتى في طوارئ المستشفيات، واللافت هو ظاهرة ارتفاع نسبة الإصابات بين صفوف فئة الشباب"، مشيرا إلى أن "نسبة الالتزام بالإقفال أمس تدعو إلى التفاؤل ونأمل في استمرار الوضع على هذا المنوال طيلة فترة الإقفال العام، وأن نعي خطورة ما وصلنا إليه".

ودعا إلى "التزام البيوت، وتجنب الاختلاط حتى بين العائلات والأقارب داخل المنازل، فالبعض يحملون الفيروس دون ظهور عوارض عليهم".

هذا وكان مجلس النواب اللبناني قد أقر، في وقت سابق اليوم الجمعة، قانوناً خاصاً باستخدام المنتجات الطبية في حالات الاستخدام الطارئ للأدوية واللقاحات، في خطوة من شأنها أن تفتح باب حصول البلاد على لقاحات مضادة لفيروس "كورونا" المستجد.

وكانت وزارة الصحة العامة أعطت الموافقة للحصول على لقاح "فايزر"، غير أن الشركة المنتجة للقاح اشترطت إقرار القانون المذكور لكي تقوم بإرسال اللقاحات إلى لبنان، وذلك بغرض رفع المسؤولية عنها بالنظر إلى أن لقاح "فايزر" قد نال ترخيصاً للاستخدام الطارئ فحسب.