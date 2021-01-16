تونس: حجر صحي موجه حتى 24 يناير لمنع التظاهرات والتجمعات

وكانت السلطات قد فرضت حجرا صحيا شاملا بدأ الخميس الماضي ويستمر حتى غد الأحد، بناء على قرار الهيئة الوطنية لجابهة كورونا.

وبحسب موقع "راديو تونس" فقد قالت الناطقة الرسمية باسم وزارة الصحة ومديرة المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة نصاف بن علية، اليوم السبت، إن الحجر الصحي الشامل الذي بدأ تنفيذه منذ يوم الخميس ويتواصل إلى يوم الأحد 17 يناير/ كانون الثاني الجاري سيتبعه إقرار حجر صحي موجه بداية من يوم الاثنين المقبل حتى يوم 24 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وأكدت أن اللجنة العلمية ستتولى تقييم مدى تطبيق الحجر الصحي الشامل، مشيرة إلى تقديم توصيات بناء على هذا التقييم، تهدف إلى اتخاذ الاجراءات اللازمة من أجل تفادي تسجيل الحالات الخطيرة وانهيار المنظومة الصحية.

يشار إلى أن وزارة الصحة أعلنت في بيان لها مساء أمس الجمعة عن تسجيل أعلى حصيلة للاصابات بفيروس كورونا قدرت بـ 4170 إصابة جديدة، لتتخطى بذلك حصيلة الإصابات بكورونا 175 ألف حالة، في حين بلغ عدد الوفيات 5528 وفاة.

ولفتت بن علية إلى أن الحجر الصحي الموجه الذي من المرتقب أن يدخل حيز التنفيذ يوم 18 يناير الجاري يشمل بالخصوص منع التظاهرات والتجمعات والتنقل بين المدن وحظر التجول، مع تطبيق العمل عن بعد.

وقالت إن "اللجنة العلمية كانت قد تقدمت إلى الهيئة الوطنية لمجابهة كورونا بمقترح يدعو إلى فرض الحجر الصحي الشامل لمدة 3 أسابيع غير أن تطبيقه لمدة يتجاوز الأسبوعين يتطلب الاستعداد المسبق من باقي القطاعات لذا ارتأت الهيئة أن يقتصر تنفيذه على أربعة أيام على أن يليه حجر صحي موجه".

وعن ارتفاع أعداد الإصابات عللت بن علية بأنه نتيجة لزيادة عدد التحاليل التي بلغت أكثر من 15 ألف.

وأكدت أن زيادة عدد التحاليل من جانب الفرق الطبية تم من مستوى 6 آلاف إلى 15 ألف، مما سيساعد في التعرف على نطاق انتشار الفيروس في كافة أنحاء البلاد.