اليمن... عشرات القتلى والجرحى في مواجهات بين القوات المشتركة و"أنصار الله"

أعلنت القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، اليوم السبت، مقتل وإصابة عشرات من مسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين"، بمواجهات دارت بمحافظة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر غربي اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة العاملة ضمن القوات المشتركة، أن "الحوثيين نفذوا صباح اليوم، هجوما هو الأكبر، حاولوا خلاله التقدم باتجاه مواقع القوات المرابطة في الخطوط الأمامية بمديرية الدُريهمي جنوبي الحديدة".

وأضاف أن "مواجهات عنيفة دارت لساعات بين اللواء الأول عمالقة وعناصر الحوثيين التي استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة الرشاشة وقذائف المدفعية".

وأكد "تمكن أفراد اللواء الأول عمالقة من التصدي لهجوم مجاميع الحوثيين".

ووفقاً لقوات العمالقة، "أوقعت المواجهات عشرات القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين، وأجبرت من تبقى منهم على الفرار".

والأحد الماضي، أعربت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة الذي توصلت إليه الحكومة الشرعية وجماعة الحوثيين، خلال جولة مفاوضات السلام في السويد، أواخر عام 2018، عن "القلق من تزايد العمليات الجوية وسقوط ضحايا مدنيين وازدياد خروقات وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة"، مؤكدة أنها "تراقب الوضع عن كثب وتنخرط في استجابة متعددة الأطراف لمنع أي تصعيد إضافي للعنف في الحديدة".

وكانت الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) توصلتا، في جولة مفاوضات السلام في السويد أواخر كانون الأول/ديسمبر 2018، لاتفاق بشأن الحديدة، تضمن إعادة الانتشار المشترك للقوات من مدينة الحديدة وموانئها، الحديدة والصَليف ورأس عيسى، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ، إلا أنه لم ينفذ بسبب اختلافات بين الطرفين حول تفاصيله، وسط اتهامات متبادلة بالخروقات للهدنة الأممية المعلنة في المحافظة الساحلية على البحر الأحمر.