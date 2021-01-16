افتتح معبر الصالحية البري الذي يربط مناطق سيطرة الدولة السورية في شمال دير الزور ومناطق التي تقع تحت سيطرة قوات الجيش الأمريكي والمسلحين الموالين له في منطقة الجزيرة، وذلك بالتنسيق مع مركز المصالحة الروسي في المنطقة.

وتأتي أهمية المعبر البري كونه المعبر الوحيد الذي يصل بين محافظتي دير الزور والحسكة شرقي سوريا وقد أعيد افتتاحه صباح اليوم بعد إغلاق دام قرابة العام "بحجة انتشار فيروس كورونا".

© Sputnik . Faruq Mdhhy بتنسيق روسي.. افتتاح معبر بين مناطق الجيشين السوري والأمريكي شرقي سوريا

وكان الأهالي في المحافظة يستخدمون العبارات النهرية للوصول إلى مركز المدينة عبر عدة معابر في ريف دير الزور الشرقي، فيما سيسهم المعبر الذي أعيد افتتاحه اليوم بتسهيل عودة الأهالي من مناطق سيطرة الجيش الأمريكي ومسلحي "قسد" الموالية له، إلى قراهم ومنازلهم في مناطق الدولة السورية التي عملت على تطبيق الإجراءات الاحترازية وفحص القادمين عبر النقطة الطبية التي خصصتها مديرية الصحة في المعبر.

© Sputnik . Faruq Mdhhy بتنسيق روسي.. افتتاح معبر بين مناطق الجيشين السوري والأمريكي شرقي سوريا

وقال مختار بلدة حطلة، فاضل الظاهر، لـ"سبوتنيك": إن "أجواء من الفرح والارتياح سادت بين الأهالي القادمين من مناطق الجزيرة كون المعبر يختصر مسافات طويلة كان يقطعها الأهالي للعبور لمدينة دير الزور حيث كانوا يقطعون أكثر من 70 كيلو متر للوصول إلى المدينة أما اليوم فهي أقل من واحد كيلو متر".

بتنسيق روسي.. افتتاح معبر بين مناطق الجيشين السوري والأمريكي شرقي سوريا © Sputnik . Faruq Mdhhy

بتنسيق روسي.. افتتاح معبر بين مناطق الجيشين السوري والأمريكي شرقي سوريا © Sputnik . Faruq Mdhhy

بتنسيق روسي.. افتتاح معبر بين مناطق الجيشين السوري والأمريكي شرقي سوريا © Sputnik . Faruq Mdhhy 1 / 3 © Sputnik . Faruq Mdhhy بتنسيق روسي.. افتتاح معبر بين مناطق الجيشين السوري والأمريكي شرقي سوريا

فيما أفادت الحاجة أم محمود بأن "عودة المعبر لاستقبال الأهالي أسهم بشكل كبير في توفير الكثير من الاعباء الجسدية والمادية التي كانوا يعانون منها خلال الفترة الماضية ونأمل أن يكون المعبر مفتوحا أمام حركة مرور الأهالي بشكل يومي خلال الفترة القادمة".

وكان الاتفاق على إعادة افتتاح المعبر قد حدد 3 أيام في الأسبوع لمرور الأهالي والحالات الإنسانية من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الثالثة عصرا.