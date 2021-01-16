محمد بن زايد يبحث مع ملك الأردن تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات

أكد ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، على مواصلة التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز سبل التعاون في المجالات كافة، مؤكدين عمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين.

وجاء ذلك خلال لقائهما في العاصمة أبوظبي اليوم السبت.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية، قال محمد بن زايد إن "الإمارات حريصة على تعزيز العلاقات الثنائية وفتح آفاق جديدة، بما يدعم التطلعات المشتركة للتقدم والتنمية".

محمد بن زايد: سعدت بلقاء أخي الملك عبدالله الثاني في أبوظبي..وشائج عميقة من الأخوة وعلاقات راسخة تجمع بين بلدينا حريصون على تعزيزها في مختلف المجالات لمصلحة شعبينا ومستمرون في التشاور حول القضايا العربية والإقليمية في إطار من التفاهم والتعاون بما يخدم الأمن والاستقرار والتنمية pic.twitter.com/BBsb2K9kWF — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) January 16, 2021

وأضاف أنهم "مستمرون في التشاور حول القضايا العربية والإقليمية في إطار من التفاهم والتعاون بما يخدم الأمن والاستقرار والتنمية".

وبدوره، أكد الملك عبدالله، خلال اللقاء، أهمية التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين. بحسب وكالة الأنباء الأردنية.

ورحب بمخرجات القمة الـ41 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي استضافتها المملكة العربية السعودية وأسهمت في تعزيز التضامن والاستقرار في منطقة الخليج العربي.

كما تطرق اللقاء إلى الجهود المشتركة في مواجهة التداعيات الإنسانية والاقتصادية الناجمة عن وباء كورونا.