ضبط 10 إيرانيين تسللوا بحرا إلى الكويت

ضبطت أجهزة الأمن الكويتية، 10 إيرانيين تسللوا بحرا إلى البلاد ووصلوا إلى أحد الموانئ جنوبي العاصمة، بحسب إعلام محلي.

وقالت صحيفة "الراي"، اليوم السبت، إن عددا من المواطنين أبلغوا السلطات برصدهم طراد ترجل منه الإيرانيون في ميناء عبد الله، قبل أن يعود إلى إيران.

وميناء عبد الله هو ميناء نفطي يقع جنوب العاصمة الكويت بنحو 45كم، في منطقة الأحمدي.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني لم تسمه إن المواطنين الكويتيين تمكنوا من الإمساك بـ3 من المتسللين، قبل إبلاغ السلطات.

وتمكنت قوة من خفر السواحل بمساندة الأمن العام "من رصد باقي المتسللين والإمساك بهم بين الشاليهات في ميناء عبدالله، وتبين أنهم من الجنسية الإيرانية، وأحيلوا إلى جهة الاختصاص"، وفق المصدر ذاته.

ولم تكشف المصادر عن السبب وراء تسلل الإيرانيين الـ10 إلى الكويت، لكن تزايدت التقارير خلال الفترة الأخيرة حول عملية تسلل من هذا النوع، إضافة إلى محاولة تهريب مخدرات من إيران إلى الكويت.