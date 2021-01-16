تخفيض إنتاج شركة الواحة الليبية للنفط إلى نحو 200 ألف برميل يوميا... ما هو السبب؟

قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، اليوم السبت، إن شركة الواحة خفضت إنتاجها بمعدل يصل إلى 200 ألف برميل يوميا.

ونوهت إلى أن ذلك بسبب إجراء صيانة على خط الشحن بين حقول السماح والظهرة وميناء السدرة.

وأضافت في بيان على صفحتها على "فيسبوك": "اعتبارا من يوم الغد الأحد الموافق 17 يناير 2021 ستباشر عمليات الصيانة اللازمة والضرورية لخط الضخ الرئيسي للنفط الخام الواصل بين حقول السماح - الظهرة ومنها إلى ميناء السدرة والذي أصبح في وضع لا يمكن معه الاستمرار في التشغيل لكثرة التسربات وتهالكه".

وتابع البيان أن "الصيانة ستستغرق أسبوعين وأنها تنسق مع الواحة لتقليل المدة إلى فترة تتراوح بين 7 و10 أيام"، مشيرة إلى أن الأمر "يكلف الخزانة العامة خسائر فرص بيعية تتجاوز 165 مليون دولار".

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، قبل أسبوع، أنها تمكنت من رفع معدلات الإنتاج إلى أكثر من مليون و36 ألف برميل يوميا، مؤكدة أن "ارتفاع الإنتاج يعود إلى جهود العاملين بقطاع النفط في مختلف مناطق ليبيا، الذين تمكنوا من تحقيق هذه الإنجازات الكبيرة في ظروف صعبة للغاية، وخاصة الظروف المالية الحالية التي يمر بها القطاع".