لليوم التالي... الجزائر تتعرض لهزة أرضية

وبلغت شدة الهزة الأرضية 3.3 درجات بمقياس ريختر، وبحسب المركز الوطني للبحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية، فإنه تم تسجيلها الساعة الثالثة و59 دقيقة صباحا بتوقيت الجزائر.
وحدد المركز الهزة الأرضية بـ3 كم شمال غرب برواقية بولاية المدية.
هزة أرضية يوم 17 جانفي 2021 الساعة 03 و 59 د صباحا، بلغت 3.3 درجات على سلم ريشتر، مركز الهزة حدد ب 3 كم شمال غرب برواقية ، بولاية المدية .— CraagDZ (@CRAAG_DZ) January 17, 2021
Secousse le 17 janvier 2021 à 03h59
de magnitude 3.3 localisée à 3 km nord ouest de Berrouagia w. Medea
وكانت هزة أرضية أخرى ضربت ولاية وهران الجزائرية في حدود الساعة العاشرة و42 دقيقة صباحا، وبلغت شدتها 3.5 درجات بمقياس ريختر.
هزة أرضية يوم 16 جانفي 2021 الساعة 10 و 42 د صباحا، بلغت 3.5 درجات على سلم ريشتر، مركز الهزة حدد ب 10 كم شمال وهران، بولاية وهران.— CraagDZ (@CRAAG_DZ) January 16, 2021
Secousse le 16 janvier 2021 à 10h42
de magnitude 3.5 localisée à 10 km nord d'oran w. Oran.
كما شهدت الجزائر، صباح الاثنين الموافق 4 يناير/ كانون الثاني الجاري، هزة أرضية بقوة 3.2 درجة على مقياس ريختر.
ولم تعلن السلطات عن وقوع أية إصابات أو خسائر مادية.
يشار إلى أن الشريط الساحلي للجزائر يشهد نشاطا زلزاليا مستمرا.
وخلال الشهور الأخيرة شهدت الجزائر عددا من الهزات الأرضية كان آخرها يوم 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي، حيث وقعت حينها هزة قوة 3.6 درجة على مقياس ريختر ضربت جنوب شرق العمارية بولاية المدية جنوب الجزائر العاصمة.
وبحسب صحيفة "الشروق" الجزائرية، فقد رصد مركز البحث في علم الفك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء في الجزائر وقوع 86 هزة أرضية خلال العام الماضي 2020.
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