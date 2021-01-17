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    الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي

    مسؤول تونسي: قد نخسر 320 مليون دولار من أموال عائلة بن علي المجمدة في سويسرا

    © AP Photo / HASSENE DRIDI
    العالم العربي
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    قال مسؤول بالرئاسة التونسية، إن المجلس الفدرالي السويسري أعلن أن التجميد الإداري لجزء من الأصول التابعة لعائلة الرئيس الراحل زين العابدين بن علي سينتهي منتصف ليل 19 يناير/كانون الثاني الجاري، وإنه تم إبلاغهم بهذا الأمر من خلال قنوات دبلوماسية.

    ونقلت وكالة ''فرانس برس''، عن المسؤول قوله إن نتيجة رفع تجميد هذه الأصول منتصف ليل الثلاثاء ستكون أن بين 30 و50 شخصا من أوساط بن علي خصوصا زوجته ليلى الطرابلسي وشقيقها بلحسن الطرابلسي، "سيتمكنون من استعادة الأموال".

    زين العابدين بن علي
    © AP Photo
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    وأضاف أن "نحن على تواصل يومي مع السلطات السويسرية لكن رغم تفهمها، سيكون من الصعب القيام بأي شيء بحلول يوم الثلاثاء المقبل".

    وتقول منظمة "بابليك آي" السويسرية غير الحكومية، ''قد يكون قريبون من بن علي نقلوا 320 مليون دولار عبر مركز جنيف المالي أثناء سنوات 2000''. بحسب الوكالة.

    ووفقا للمسؤول، فإن

    " تونس تواجه خطر خسارة هذه الأموال التي  اختلسها قريبون من بن علي وكانت مجمدة في سويسرا، بسبب انتهاء مدة تجميد هذه الأصول".

    وأوضح أنه "كي تتمكن تونس من استعادة هذه الأموال، تطالب السلطات السويسرية بصدور أحكام نهائية. إلا أن الاجراءات القانونية لا تزال قائمة".

    وأرجع المسؤول تعقد معالجة هذا الملف إلى إن انعدام الاستقرار السياسي في تونس منذ الثورة وتتالي 9 حكومات.

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    الكلمات الدلالية:
    زين العابدين بن علي, تونس
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