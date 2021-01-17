مقتل ضابط وجنديين بالجيش العراقي إثر انفجار عبوة ناسفة شمالي البلاد... صورة

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الأحد 17 يناير/كانون الثاني، مقتل ضابط وجنديين بالجيش إثر انفجار عبوة ناسفة من مخلفات تنظيم "داعش" الإرهابي.

ونعت الدفاع العراقية في بيانها، المقدم الركن حيدر عادل محمد، آمر الفوج الثاني في لواء المشاة الـ 73 فرقة المشاة الـ 15.

تنعى @modmiliq الشهيد البطل المقدم الركن حيدر عادل محمد، آمر الفوج الثاني في لواء المشاة الثالث والسبعين فرقة المشاة الخامسة عشرة، والذي استشهد أثناء تأدية الواجب المقدس مع اثنين من الجنود نتيجة انفجار عبوة ناسفة من مخلفات #داعش الإرهابي، أثناء تفتيش منطقة الشرايع شمال تلعفر. pic.twitter.com/ImiZG170Cc — وزارة الدفاع العراقية (@modmiliq) January 17, 2021

وقالت "الشهيد البطل المقدم الركن حيدر عادل محمد استشهد أثناء تأديته الواجب المقدس مع اثنين من الجنود نتيجة انفجار عبوة ناسفة من مخلفات عصابات داعش الإرهابية، أثناء تفتيش منطقة الشرايع شمالي تلعفر".

وتقع مدينة تلعفر في شمال غرب العراق، وتتبع إداريا محافظة نينوى.

وتستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

وأعلن العراق في ديسمبر/كانون الأول 2017 تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي، بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.