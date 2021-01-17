سلطنة عمان تغلق منافذها البرية لمدة أسبوع قابلة للتمديد

وأوضحت اللجنة العليا المكلّفة بالتعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار "كوفيد-19"، في بيان نقله التلفزيون الرسمي العُماني، "لقد تقرر إغلاق المنافذ البرية للسلطنة لمدة أسبوع قابلة للتمديد بداية من الساعة السادسة من مساء غد الاثنين".
#اللجنة_العليا تقرر إغلاق المنافذ البرّية للسلطنة لمدة أسبوع قابلة للتمديد، اعتبارًا من الساعة السادسة من مساء يوم غدٍ الإثنين 18 يناير 2021م. https://t.co/uTQK4Gang2— OmanTV القناة العامة (@OmanTVGeneral) January 17, 2021
كما أشارت اللجنة إلى أن القرار جاء بعد تقرير من الفريق الفنّي المختص حول انتشار السلالة الجديدة سريعة العدوى من فيروس كورونا المستجد، وحمايةً لأفراد المجتمع داخل السلطنة.
وقررت الحكومة العمانية، بوقت سابق، بدء العودة التدريجية لطلبة المدارس في السلطنة بداية من اليوم الأحد، وذلك مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الواردة في البروتوكول الصحي بما يحفظ سلامة الطلبة والطالبات وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية.
وبدأت سلطنة عمان نهاية العام الماضي حملة التطعيم ضد الوباء في البلاد وذلك بعد السماح باستخدام لقاح "فايزر" المضاد لكورونا.
وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في سلطنة عمان إلى أكثر 131 ألف حالة، توفي من بينهم 1509 أشخاص. وفق الإحصائيات الرسمية.
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