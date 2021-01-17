في مصر وعلى 5 آلاف فدان وبتكلفة 32 مليار دولار... مدينة جديدة لـ"طلعت مصطفى"

وبحسب بيان صادر عن المجموعة ونشرته رويترز فقد أكدت أنها ستوقع عقدا مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مصر لشراء 5 آلاف فدان في شرق القاهرة، لإقامة مدينة جديدة متعددة الاستخدامات بتكلفة تصف تريليون جنيه مصري، أي ما يعادل 32 مليار دولار.

وأضافت أنها ستسدد قيمة الأرض بمزيج من الوحدات السكنية العينية والأقساط النقدية، وهو النموذج نفسه الذي استخدمته في مشاريع سابقة لها.

وأكدت أن "حدائق العاصمة" ستوفر ضرائب مباشرة وغير مباشرة لموازنة الدولة تبلغ 110 مليار جنيه، لافتة إلى أنها ستوفر أيضا 3.3 مليون فرصة عمل خلال فترة التطوير، من العمالة المباشرة وغير المباشرة.

وبحسب البيان فإنه من المتوقع أن يستوعب المشروع 600 ألف نسمة عند اكتماله، لكن البيان لم يشر إلى أسعار الوحدات السكنية أو غيرها.

يشار إلى أن مجموعة "طلعت مصطفى القابضة"، تعد أكبر شركة مصرية للتطوير العقاري مدرجة في البورصة، كما تحتل المرتبة الخامسة بين كبرى الشركات العقارية العربية حسب تصنيف مؤسسة فوربس العالمية لعام 2020، وذلك من خلال مجموعة من المشروعات السكنية والسياحية، من أبرزها الرحاب ومدينتي بالقاهرة الجديدة، وسيليا بالعاصمة الإدارية، وفورسيزونز – شرم الشيخ وفورسيزونز نايل بلازا - القاهرة، وفورسيزونز سان ستيفانو - الإسكندرية، بالإضافة إلى فندق كمبينسكى النيل – القاهرة.

يذكر أن الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة هو هشام طلعت مصطفى، والذي خرج قريبا من السجن بعفو رئاسي بعدما حكم عليه بتهمة قتل "سوزان تميم".