مصر… مجلس النواب يوافق على منحة مساعدات أمريكية

ذكرت صحيفة مصرية أن مجلس النواب المصري وافق، اليوم الأحد 17 يناير/كانون الثاني، على منحة مساعدات من الولايات المتحدة الأمريكية، بشأن الحوكمة الاقتصادية.

وقال الموقع الرسمي لـ "بوابة الأهرام" المصرية، التي أشارت إلى أن "مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، وافق على قرار رئيس الجمهورية رقم 643 لسنة 2020".

ويخص القرار "الموافقة على اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة".

وتم توقيع تلك الاتفاقية بين البلدين في 30 سبتمبر/أيلول عام 2019، بحسب "بوابة الأهرام" التي أوضحت أن الموافقة جاءت بعد عرض تقارير اللجان المشتركة حول الاتفاقية، والاستماع لبعض المداخلات من أعضاء المجلس.