"تحالف أبو ظبي"... خطة لإنتاج الهيدروجين وتصديره كوقود

أعلنت إمارة أبو ظبي، اليوم الأحد 17 يناير/كانون الثاني، توصلها إلى اتفاق لإنتاج الهيدروجين وتصديره للاستخدام كوقود.

وقال بيان نشره مكتب أبوظبي الإعلامي عبر حسابه على "تويتر": إن "شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) ومبادلة للاستثمار والشركة القابضة، المملوكتين لحكومة الإمارة، قد وقعوا مذكرة تفاهم لإقامة "تحالف أبوظبي للهيدروجين".

وقعت كل من شركة مبادلة للاستثمار وشركة بترول أبو ظبي الوطنية (أدنوك) وشركة القابضة ADQ مذكرة تفاهم لتأسيس "تحالف أبوظبي للهيدروجين"، بهدف التعاون لترسيخ مكانة أبوظبي كمصدر موثوق للهيدروجين في الأسواق الناشئة، وكذلك توحيد جهود بناء اقتصاد هيدروجين أخضر في الإمارات. pic.twitter.com/SGCuWERBq7 — مكتب أبوظبي الإعلامي (@admediaoffice) January 17, 2021

وبحسب البيان، "تستهدف الخطة إنتاج الهيدروجين الأخضر والأزرق، الذي يُنتج عن طريق الغاز الطبيعي، للتصدير إلى الأسواق الناشئة".

يذكر أن الهيدروجين الأخضر يتم إنتاجه عن طريق تحليل الماء بالكهرباء المتولدة من مصادر الطاقة المتجددة، وهو يلقى اهتماما متزايدا كوقود للمستقبل من أجل الحد من انبعاثات الكربون الناجمة عن استخدام الوقود الأحفوري.