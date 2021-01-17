الجزائر... وزير الصيد يكشف أسباب ارتفاع أسعار الأسماك

سلط وزير الصيد في الجزائر سيد أحمد فروخي، الضوء على مشكلة ارتفاع أسعار الأسماك في بلاده، كاشفا الأسباب وراء هذه المشكلة.

ونقلت صحيفة "الشروق" الجزائرية عن فروخي اليوم الأحد، أن اشتعال الأسعار التي بلغت 1000 دينار (7.4 دولار) للكيلوجرام، مشكلة مطروحة منذ 10 سنوات.

وأشار فروخي إلى الارتفاع البالغ في سعر أسماك السردين، التي لم تعد في متناول المواطنين البسطاء.

وأوضح الوزير الجزائري أن هذه المسألة، فرضتها ظروف طبيعية، بجانب عدم توفر، بدائل للصيد في السواحل.

وأشار الوزير إلى أن أزمة ارتفاع الأسعار في هذا التوقيت من العام تشهدها العديد من الدول وليس بلاده فقط.

واعتبر وزير الصيد أن حل الأزمة يتمثل في توفير بدائل، للصيد الساحلي، من خلال الانطلاق نحو أعالي البحار.

وأشار إلى أن الحل يتضمن أيضا ضرورة توفير أصناف أخرى من الأسماك، مثل السمك الأزرق المتجول لسد النقص في السوق.

وأوضح الوزير أن الحكومة تخطط لحل الأزمة من خلال تطوير صناعة السفن، الأمر الذي يعطي الفرصة للصيد في أعالي البحار.