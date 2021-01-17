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    شركة كلاشنيكوف تقدم سيارة كهربائية جديدة إس في-1

    السيسي يصدر تعليمات جديدة بشأن مشروع تصنيع السيارات الكهربائية

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    طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي  بتوفير أكبر قدر من المكون المحلي في المشروع القومي لتصنيع السيارات الكهربائية.

    توجيهات السيسي جاءت خلال اجتماع لمتابعة المشروع القومي لتصنيع السيارات الكهربائية في مصر.

    سيارة تسلا رودستر
    © AP Photo / Mark J. Terrill
    وزير مصري يكشف موعد إنتاج السيارات الكهربائية في مصر

    وبحسب بوابة الأهرام الحكومية المصرية فقد صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي قد وجه بضرورة استهداف الوصول لأكبر قدر ممكن من نسبة المكون المحلي للتصنيع.

    وأكد راضي على أن الرئيس طالب أيضا بضرورة استكمال كافة مكونات المشروع خاصة محطات الشحن الكهربائي للسيارات بأنواعها المختلفة، ومراعاة مبدأ توفير كافة عوامل النجاح للمشروع كنهج ثابت لجميع المشروعات والمبادرات التي تنفذها الدولة لضمان تحقيق الأهداف المخطط لها.

    وبخصوص دخول القطاع الخاص لهذا المشروع أكد راضي على أن الرئيس السيسي وجه بأن يتضمن المشروع شراكة مع القطاع الخاص ذي الخبرة في صناعة السيارات، خاصة التي تعمل بالكهرباء، وذلك لمواكبة الآفاق التكنولوجية المستقبلية لتلك الصناعة على مستوى العالم.

    وأوضح المتحدث الرسمي، أن الاجتماع شهد استعراض مختلف المحاور التصنيعية والتجارية لمشروع توطين صناعة المركبات الكهربائية في مصر بما فيها تعميق التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية واختيار أنسب الموديلات التي تلائم متطلبات السوق المصري واحتياجاته.

    حضر الاجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، والفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع.

    يشار إلى أن وزارة قطاع الأعمال العام المصرية كانت قد اعلنت في اوائل ديسمبر/ كانون أول الماضي عن إعادة إحياء شركة النصر للسيارات لإنتاج السيارات الكهربائية.

    وعلى قناتها الرسمية نشرت وزارة قطاع الأعمال العام المصرية، مقطع فيديو مشيرة إلى أن المشروع يعتمد على التعاون مع كبرى الشركات المصنعة للسيارات في الصين لإنتاج السيارات الكهربائية.

    وذكرت الوزارة أن شركة النصر ستوقع عقود شراكة مع شركة "دونغ فينغ" الصينية لإنتاج 25 ألف سيارة كهربائية سنويا، مشيرة إلى أن ذلك يمثل انطلاقة جديدة لصناعة السيارات الكهربائية في مصر التي يمكن أن تصبح بوابة تصدير تلك السيارات إلى الدول المجاورة وعموم القارة الأفريقية.

    ولفتت الوزارة إلى أن شركة "دونغ فينغ" تعد من أكبر مصنعي السيارات في الصين ويصل إنتاجها إلى 3.6 مليون سيارة سنويا، مشيرة إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين شركتي النصر للسيارات، و"دونغ فينغ"، في يونيو/حزيران 2020، لإنتاج السيارة الجديدة التي تحمل اسم "نصر E70".

    وأوضحت الوزارة أنه تم إجراء دراسة بين الجانبين أوصت فنيا بإقامة المصنع بطاقة قصوى 50 ألف سيارة سنويا، مشيرة إلى أن الطاقة الإنتاجية لأول عام من بداية الإنتاج تكون 25 ألف سيارة.

     

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    الكلمات الدلالية:
    مصر, تصنيع, السيارات الكهربائية, السيسي
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