بعد انتقادات واسعة... إسرائيل توافق على تطعيم المعتقلين الفلسطينيين

أعلنت السلطات الإسرائيلية، اعتزامها تلقيح جميع المعتقلين في سجونها بمن فيهم الفلسطينيين ضد فيروس كورونا المستجد.

جاء هذا في بيان صادر، اليوم الأحد، عن مصلحة السجون، إثر انتقادات تعرضت لها الحكومة الإسرائيلية في هذا الشأن، بحسب "فرانس برس".

وقالت المصلحة إنها سوف تبدأ في تطعيمات نزلاء السجون وفقا للبروتوكول الطبي والتشغيلي المعمول به، بعد تطعيم الموظفين.

وذكرت متحدثة باسم المصلحة أن هذا القرار يشمل جميع السجناء دون تمييز، لافتة إلى أن عملية التطعيم سوف تبدأ هذا الأسبوع.

وكانت السلطات الإسرائيلية واجهت انتقادات واسعة، وذلك بعد أن ألمح وزير الأمن الداخلي عمير أوهانا في تصريحات له أنه لن يتم تلقيح السجناء الفلسطينيين.

وهاجم المدعي العام الإسرائيلي أفيخاي ماندلبليت تصريحات وزير الأمن، واصفا هذه الخطوة بأنها "غير قانونية".

وفي الإطار ذاته طالبت منظمة التحرير الفلسطينية تل أبيب بتطعيم الفلسطينيين في سجونها والذين يقدر عددهم بـ 4400 أسير، وسجلت في صفوفهم 250 إصابة بوباء كورونا، وفقا لنادي الأسير الفلسطيني.

وحتى صباح اليوم، شهدت الضفة الغربية المحتلة تسجيل ما يزيد عن 104 آلاف إصابة بكورونا بينها 1230 وفاة، في حين سجل قطاع غزة نحو 48 ألف إصابة، بينها 484 وفاة.