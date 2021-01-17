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    انطلاق التقديم على 671 وظيفة بالنيابة العامة السعودية

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    انطلقت، اليوم الأحد، في المملكة العربية السعودية عملية التقديم على 671 وظيفة في النيابة العامة، عبر برنامج "جدارة".

    وبحسب صحيفة "المواطن" السعودية، فإن هذا الوظائف إدارية وتشمل الرجال والنساء، موضحة أنه تم تخصيص 539 وظيفة للرجال و132 وظيفة للنساء، في جميع مناطق ومدن السعودية.

    ودعت النيابة العامة، الخريجين الحائزين على درجات العلمية والتخصصات المناسبة لتولي الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية) من المرتبة (الرابعة) وحتى المرتبة (الثامنة) إلى التقديم على الوظائف عبر جدارة.

    الرياض، المملكة العربية السعودية يونيو 2020
    © AFP 2020 / FAYEZ NURELDINE
    النيابة العامة السعودية تعلن عن 671 وظيفة إدارية للجنسين عبر موقع "جدارة"

    وأضافت النيابة أن الراغبين في الوظائف يمكنهم التقديم من خلال منظومة التوظيف (جدارة الوظائف الإدارية 1442).

    وهذه قائمة بالوظائف الإدارية المعلن عنها:

    أولا: وظائف النيابة العامة للرجال والتي شملت 47 تخصصا:

    1- باحث اجتماعي/ 2- باحث إحصاء/ 3- باحث تطوير إداري/ 4- باحث توظيف/ 5- باحث شؤون موظفين/ 6- مراقب أمن وسلامة/ 7- فني دعم/ 8- كاتب سجل/ 9- كاتب ضبط/ 10- محاسب.

    11- مدقق حسابات/ 12- مدقق رواتب/ 13- مدقق مشتريات/ 14- مدقق مناقصات/ 15- مهندس مدني/ 16- مهندس معماري/ 17- فني دعم/ 18- محلل نظم/ 19- مطور برامج.

    20- مهندس كهربائي مساعد/ 21- مهندس معماري مساعد/ 22- أمين مستودع/ 23- باحث اجتماعي مساعد/ 24- باحث إحصاء/ 25- باحث تطوير إداري مساعد/ 26- باحث مخزون مساعد/ 27- مأمور صرف.

    28- مأمور علاقات عامة/ 29- مأمور وثائق ومحفوظات/ 30- مترجم لغة أردو/ 31- مترجم لغة هندية/ 32- محاسب مساعد/ 33- مدقق حسابات مساعد/ 34- مدقق رواتب/ 35- مدقق شئون الموظفين/ 36- مراقب مخزون.

    37- مساعد إداري/ 38- فني تبريد وتكييف/ 39- مأمور اتصالات/ 40- فني دعم مساعد/ 41- مأمور صرف/ 42- فني صيانة آلات/ 43- مأمور اتصالات/ 44- مأمور صرف/ 45- مأمور عهدة/ 46- مراقب أمن وسلامة.

    © REUTERS / AHMED YOSRI
    تحذير من النيابة العامة السعودية للمقيمين

    47- مصور فوتوغرافي.

    ثانيا: وظائف النيابة العامة للنساء والتي شملت 17 تخصصا:

    1- باحث اجتماعي/ 2- مدقق شؤون موظفين/ 3- فني دعم/ 4- مطور برامج/ 5- باحث إحصاء مساعد/ 6- باحث تطوير إداري مساعد/ 7- باحث توظيف مساعد/ 8- باحث شئون موظفين مساعد/ 9- كاتب ضبط.

    10- محاسب مساعد/ 11- مدقق حسابات مساعد/ 12- مدقق رواتب/ 13- مدقق شئون الموظفين/ 14- مدقق مشتريات/ 15- مدقق مناقصات/ 16- مفتشة نساء/ 17- كاتب سجل.

    وأضافت النيابة أنه للتقديم على الوظيفة، يرجى الدخول على نظام التوظيف "جدارة" والتأكد من صحة البيانات وفي حالة وجود أي اختلاف يتم تقديم اعتراض، ليتسنى دراسته من قبل المختصين في وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية، وفي حال صحة البيانات يتم الضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية، مع العلم سيتم استبعاد أي طلب غير مطابق في حال الترشيح.

    كما يتم تحديد الرغبة في الدخول للإعلان من خلال التأشير في المربع المخصص لذلك في الطلب.

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    الكلمات الدلالية:
    النيابة العامة, سعودة الوظائف, وظائف عمل, السعودية
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