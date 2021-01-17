السعودية تعلن إصابة 3 مواطنين جراء إطلاق "أنصار الله" مقذوف عسكري بجازان

وأعلنت الدفاع المدني بمحافظة جازان "سقوط مقذوف عسكري أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية على إحدى القرى الحدودية نتج عنه إصابة ثلاثة مدنيين".

جاء ذلك وفق ما صرح به نائب المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المقدم محمد بن حسن آل صمغان، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وأوضح آل صمغان أن الدفاع المدني تلقى بلاغًا عن سقوط مقذوف عسكري، أطلقته "أنصار الله" من داخل الأراضي اليمنية تجاه إحدى القرى الحدودية في محافظة العارضة بمنطقة جازان.

وأضاف أنه "على الفور تم الانتقال للموقع، ومباشرة الحادث"،

ولفت إلى أنه نتج من ذلك إصابة رجل وطفلَيْن، بإصابات مختلفة نتيجة تطاير الشظايا، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

وقال آل صمغان إن من بين المصابين، حالة واحدة حرجة، وحالتان مستقرتان، مشيرا إلى أن الشظايا تسببت أيضًا في تضرُّر مركبة مدنية، كانت في موقع سقوط المقذوف.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من "أنصار الله"، التي تسيطر على محافظات بينها العاصمة اليمنية صنعاء منذ 2014.

وتقود السعودية منذ 2015 تحالفا عسكريا لدعم الحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دوليا في مواجهة "أنصار الله"، المتهمة بتلقي دعم إيراني.