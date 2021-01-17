قبل أيام من تنصيب بايدن... إسرائيل تقر بناء 800 وحدة استيطانية بالضفة

أقرت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، خططا لبناء مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أنها وافقت على بناء ما يقرب من 800 وحدة سكنية في مستوطنات الضفة الغربية، قبل ثلاثة أيام فقط من تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعلن يوم الاثنين الماضي خطط البناء على الأراض التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 والتي يسعى الفلسطينيون لأن تكون جزءا من دولتهم في المستقبل.

وقالت جماعة السلام الآن الإسرائيلية المناهضة للاستيطان إن نتنياهو أمر بالمضي قدما في هذه الخطط وأن لجنة حكومية منحت اليوم الأحد الموافقة النهائية على بناء 365 منزلا والموافقة المبدئية على 415 منزلا آخر.

في المقابل ندد نبيل أبو ردينه المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالقرار الإسرائيلي ووصفه بأنه "غير شرعي".

واتهم المسئول الفلسطيني، إسرائيل بالقيام "بمحاولة استباقية، لتقويض أي جهد قد تقوم به إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لإعادة إطلاق عملية السلام المتعثرة".

وفي الإطار ذاته، قال الاتحاد الأوروبي في بيان إن القرار الإسرائيلي الأخير بالمضي قدما في هذه الخطط "يتعارض مع القانون الدولي ويزيد من تقويض احتمالات حل الدولتين".

وقدم الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب الدعم لإسرائيل في بناء مستوطنات بالضفة الغربية، متخليا عن الموقف الأمريكي الراسخ منذ فترة طويلة والمتمثل في اعتبار تلك المستوطنات انتهاكا للقانون الدولي.