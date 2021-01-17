عاصفة مطرية تضرب مدينة طرطوس السورية... صور

ضربت عاصفة مطرية مدينة طرطوس الواقعة على الساحل السوري، مما أدى إلى أضرار متفاوتة في الشبكة الكهربائية بمختلف مناطق المحافظة والبيوت المحمية (البلاستيكية).

ونقلت وكالة "سانا" السورية للأنباء، قول مدير شركة كهرباء طرطوس إنه "نتيجة الأحوال الجوية السائدة تعرضت بعض خطوط الشبكة الكهربائية لأضرار بسبب الهواء الشديد والصواعق وسقوط الأشجار على الشبكة في بعض المواقع".

بدوره بين مدير زراعة طرطوس أن "العاصفة المطرية أدت لأضرار في الزراعات المحمية "البيوت البلاستيكية" وأنه تم تكليف لجان خاصة لحصر الأضرار".

وتفاعل السوريون مع الموضوع عبر نشر صور على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر الأضرار والفيضانات التي سببتها العاصفة.

#سوريا #طرطوس

مدير #المؤسسة_العامة_للمواصلات الطرقية المهندس ياسر حيدر:



تمت إعادة فتح طريق صافيتا طرطوس بعد إغلاق جزئي مؤقت له صباح اليوم لتصريف المياه الغزيرة جراء العاصفة المطرية، وحرصاً على السلامة المرورية عليه.#سوريا_اليوم pic.twitter.com/0ASW3Z9yNA — التغريدة السورية (@TheSyrianTweet) January 17, 2021

وتشهد محافظة طرطوس هطلات مطرية غزيرة بلغت اليوم في المدينة 97 مم والشيخ بدر 67 مم والدريكيش 65 مم وصافيتا 35 مم ومشتى الحلو 34 مم وبانياس 28 مم وحمام واصل 27 مم والصفصافة 19 مم.