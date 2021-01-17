عاصفة مطرية تضرب مدينة طرطوس السورية... صور

ونقلت وكالة "سانا" السورية للأنباء، قول مدير شركة كهرباء طرطوس إنه "نتيجة الأحوال الجوية السائدة تعرضت بعض خطوط الشبكة الكهربائية لأضرار بسبب الهواء الشديد والصواعق وسقوط الأشجار على الشبكة في بعض المواقع".
بدوره بين مدير زراعة طرطوس أن "العاصفة المطرية أدت لأضرار في الزراعات المحمية "البيوت البلاستيكية" وأنه تم تكليف لجان خاصة لحصر الأضرار".
طوفان النبع في مشتى الحلو ⛈❤#طرطوس #شوفوا_بلدي 🇸🇾— 🇸🇾 صــﯣفــي 🇸🇾 (@SufiaAngel2) January 17, 2021
الله يبعت الخير 😍😍 pic.twitter.com/Yo71NYyPlX
وتفاعل السوريون مع الموضوع عبر نشر صور على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر الأضرار والفيضانات التي سببتها العاصفة.
#سوريا #طرطوس— التغريدة السورية (@TheSyrianTweet) January 17, 2021
مدير #المؤسسة_العامة_للمواصلات الطرقية المهندس ياسر حيدر:
تمت إعادة فتح طريق صافيتا طرطوس بعد إغلاق جزئي مؤقت له صباح اليوم لتصريف المياه الغزيرة جراء العاصفة المطرية، وحرصاً على السلامة المرورية عليه.#سوريا_اليوم pic.twitter.com/0ASW3Z9yNA
وتشهد محافظة طرطوس هطلات مطرية غزيرة بلغت اليوم في المدينة 97 مم والشيخ بدر 67 مم والدريكيش 65 مم وصافيتا 35 مم ومشتى الحلو 34 مم وبانياس 28 مم وحمام واصل 27 مم والصفصافة 19 مم.
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