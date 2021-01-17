السودان يعلن موافقته على وساطة جوبا لحل النزاع مع إثيوبيا

أعلن السودان، مساء اليوم الأحد، موافقته على وساطة جوبا لحل النزاع الحدودي مع إثيوبيا والذي تفاقم خلال الأسابيع الأخيرة.