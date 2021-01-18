الجزائر تعلن موعد تسلم الدفعة الأولى من لقاح "سبوتنيك V" الروسي

أعلن الناطق باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة الفيروس في الجزائر، جمال فورار، إن بلادة ستستلم الدفعة الأولى من لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا، وقدرها 500 ألف جرعة، شهر يناير/كانون الثاني الجاري.

موسكو - سبوتنيك. وقال فورار: "سنبدأ بتلقيح السكان فور تسلم الدفعة الأولى من اللقاح. وستصل 500 ألف جرعة من اللقاح الروسي إلى الجزائر خلال الشهر الجاري".

وكان فورار قد أعلن، أمس الأحد، عن استعداد بلاده لتسلم نصف مليون من جرعات اللقاح الروسي "سبوتنيك V" المضاد لفيروس "كورونا المستجد.

وصرح فورار أثناء حديثه للقناة الثانية الإذاعية، بأنه "سيتم تقديم جرعتين من اللقاح لنفس الشخص بفاصل زمني يقدر بـ21 يوما". وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية.

في سياق متصل، أشادت مواقع إعلامية أوروبية بدور لقاح "سبوتنيك V " الروسي، في التصدي لجائحة كورونا، بالإضافة لدور روسيا في محاربة الفيروس.

فبحسب ما نقلت النسخة الإسبانية من صحيفة Monde Diplatique الفرنسية، فإن روسيا بابتكارها للقاح "سبوتنيك V"، أثبتت قدرتها على تطوير دواء يمكنه قمع وباء الفيروس التاجي بشكل مستقل.

وتابع، فيديريكو كوزكو، كاتب المقال متحدثا بأن الغرب كان لديه رد فعل متشكك وغير مبال لظهور هذا العقار بسبب الجهل بالتقاليد العلمية الروسية.

وقال كوزكو "بدافع الاختلافات اللغوية والثقافية والسياسية، ينظر إلى هذا الجهل بريبة من المبادرات الروسية". مؤكدا أن إنتاج هذا اللقاح هو نتيجة لسلسلة تاريخية كاملة من التطورات العلمية في روسيا.