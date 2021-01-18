أدرعي: الجيش الإسرائيلي يشن غارات على قطاع غزة ردا على إطلاق صواريخ

شن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، صباح اليوم الاثنين، ردا على إطلاق صاروخين سقطا في البحر بمدينة أشدود.

جاء ذلك وفق ما أفاد به أفيخاي أدرعي، الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، في تصريح مقتضب نشره على حسابه بموقع تويتر.

وقال أدرعي: "ردًا على الهجوم الصاروخي من قطاع غزة أغارت طائرات حربية قبل قليل على ورشات لحفر أنفاق إرهابية تابعة لحماس".

وأضاف: "ينظر جيش الدفاع بخطورة الى كل محاولة إرهابية للمساس بأمن مواطني إسرائيل وسيادتها. تتحمل حماس مسؤولية ما يجري في قطاع غزة أو ينطلق منه".

ردًا على الهجوم الصاروخي من قطاع غزة أغارت طائرات حربية قبل قليل على ورشات لحفر أنفاق إرهابية تابعة لحماس. ينظر جيش الدفاع بخطورة الى كل محاولة إرهابية للمساس بأمن مواطني إسرائيل وسيادتها. تتحمل حماس مسؤولية ما يجري في قطاع غزة أو ينطلق منه. https://t.co/BVykb2f6yq pic.twitter.com/VqV9rrW6Wg — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) January 18, 2021

وفي وقت سابق من صباح اليوم، أفاد أدرعي برصد "إطلاق صاروخيْن من شمال قطاع غزة نحو منطقة الشاطئ بالقرب من مدينة أشدود"، الواقعة جنوبي إسرائيل.

من جانبها، أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، بأن طائرات حربية إسرائيلية، قصفت صباح اليوم الإثنين، بعدد من الصواريخ مواقع وأرض زراعية شرق مدينتي رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة، دون وقوع إصابات.

وقال مراسل الوكالة إن طائرة حربية إسرائيلية قصفت بصاروخين موقعا شرق مدينة رفح، ما أدى إلى تدميره واشتعال النيران فيه، إضافة إلى قصف أرض زراعية شرق المدينة، ما أدى إلى حدوث حفرة عميقة وإلحاق خسائر مادية في المكان.

وأوضحت الوكالة أن "طائرة حربية شنت غارة بصاروخين على موقع شرق مدينة خان يونس، ما أدى إلى تدميره وإلحاق أضرار في ممتلكات المواطنين المجاورة".