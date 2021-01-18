مصر.. الأرصاد الجوية: هذه هي الظواهر الجوية في الأيام الـ6 المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر عن حالة الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة بدءا من اليوم الاثنين 18 يناير/ كانون الثاني، وحتى السبت 23 من الشهر نفسه.

وبحسب الصفحة الرسمية للهيئة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فإن هذه الفترة ستشهد مجموعة من الظواهر الجوية، تأتي على رأسها الأمطار، وتكاثف الشبورة الصباحية، إضافة إلى الرياح المحملة بالرمال والأتربة، وبخاصة على المناطق الساحلية ووسط سيناء.

فسيشهد اليوم الاثنين على سبيل المثال أمطارا خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبلطيم ودمياط وبورسعيد والعريش ورفح، ومناطق من شمال الوجه البحري.

كما سيشهد اليوم نشاطا للرياح مثيرا للأتربة والرمال على مناطق من السواحل الشمالية ووسط سيناء.

أيضا سيشهد الثلاثاء أمطارا متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة، إضافة إلى نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة للأربعاء فستكون هناك أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية والغربية والوجه البحري مع نشاط رياح على مناطق منه، ومن القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كذلك فسيشهد الخميس شبورة صباحية على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد.

ومثل ذلك يوم الجمعة والسبت حيث ستتكون الشبورة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد.