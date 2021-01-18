العراق يعلن إرسال تحذير إلى إيران بشأن الرد الأمريكي

قال وزير الخارجية العراقى، فؤاد حسين، اليوم الاثنين، إن "الهجمات الصاروخية على المنطقة الخضراء محرجة للحكومة"، مشيرا إلى "اعتقال عدد من منفذي تلك الهجمات".

وأكد، فؤاد حسين، في حديث خاص مع قناة "العربية الحدث"، أن بلاده "طلبت من إيران التدخل لوقف استهداف المنطقة الخضراء"، مشيراً إلى أن "واشنطن قد تتخذ إجراءات مشددة حال استهدفت سفارتها".

وأضاف أن "بغداد تعمل مع البعثات الدبلوماسية لتوفير الحماية اللازمة"، متابعا أنها تعمل جاهدة على وقف تلك الهجمات، كما نوّه إلى أن "الحكومة تعمل على منع السلاح المنفلت في البلاد قبل إجراء الانتخابات التي بحثت مشاركة الأمم المتحدة فيها لضمان نجاحها".

ورفض وزير الخارجية العراقي، التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي لبلاده، مشدداً أن "التوتر بين واشنطن وإيران يؤثر سلبا على الساحة العراقية".

وعن العلاقة مع السعودية، أشار حسين إلى "التطور الكبير في العلاقات مع السعودية حول كثير من الملفات"، موضحا أن "العراق يتطلع للعمل مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن".