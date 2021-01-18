أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة ويكلفها بتصريف الأعمال لحين التشكيل الجديد

قبل أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الصباح، اليوم الاثنين، استقالة رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح والوزراء، التي تم تقديمها الأسبوع الماضي.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، إن "أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح قبل استقالة رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح والوزراء التي تم تقديمها الأسبوع الماضي، على أن يستمر كل منهم في تصريف العاجل من الأمور".

أمر أميري بقبول استقالة سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزراء ويستمر كل منهم في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة

#كونا #الكويت — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) January 18, 2021

وكان رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح قدم استقالة الحكومة لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بعدما تقدم الوزراء باستقالاتهم لرئيس الوزراء، يوم الثلاثاء الماضي، بعد أيام من طلب نواب بالبرلمان استجواب رئيس الوزراء حول قضايا منها تشكيلة الحكومة.

ونقلت صحيفة "القبس"، عن مصادر لها، إن "الحكومة قررت عدم حضور جلسة مجلس الأمة، وذلك بعد أن أعلن ثلاثة نواب عزمهم استجواب رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد، والذي لقي دعماً من 36 نائبا. وبحسب الجريدة، يتألف الاستجواب من 3 محاور، كأول مساءلة سياسية في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الـ16.