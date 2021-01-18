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    2020 ،سلطان عمان، هيثم بن طارق آل سعيد

    سلطان عمان يعين رئيس أركان جديدا للجيش وقائدين للطيران والبحرية

    © AP Photo / Oman TV
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    أعلن هيثم بن طارق سلطان عمان، اليوم الاثنين، تعيين رئيس جديد لأركان الجيش، وقائدين لسلاحي الطيران والبحرية.

    وقالت وكالة الأنباء العمانية الرسمية إن تلك القرارات وردت، اليوم، في مرسومين سلطانيين.

    وقضى المرسوم الأول بتعيين الدكتور محمد بن ناصر بن علي الزعابي أمين عام بوزارة الدفاع، بمرتبة وزير.

    وحل الزغابي بذلك محل محمد بن ناصر بن محمد الراسبي الذي تم تعيينه في 16 فبراير/شباط 2014، بناء على مرسوم أصدره السلطان الراحل قابوس بن سعيد.

    كما قضى المرسوم ذاته "بترقية العميد الركن بحري سيف بن ناصر بن محسن الرحبي إلى رتبة لواء ويُعين  قائدًا للبحرية السلطانية العمانية"، وذلك خلفا للفريق عبد الله بن خميس الرئيسي.

    ونص المرسوم على "ترقية العميد الركن جوي مهندس صالح بن يحيى بن مسعود المسكري إلى رتبة لواء ويُعين آمرًا لكلية الدفاع الوطني".

    ويأتي تعيين المسكري خلفا للواء سالم بن مسلم بن علي قطن الذي تم تعيينه وفقًا للمرسوم السلطاني رقم 2013/4، ويعد أول آمر لكلية الدفاع الوطني منذ إنشائها، بحسب صحيفة "أثير" العمانية.

    فيما نص المرسوم الثاني على "ترقية اللواء الركن بحري عبدالله بن خميس بن عبدالله  الرئيسي إلى رتبة فريق ويعين رئيسًا لأركان قوات السلطان المسلحة"، خلفا للواء أحمد بن حارث بن ناصر النبهاني.

    كما قرر سلطان عمان ترقية "العميد الركن طيار خميس بن حمّاد بن سلطان الغافري إلى رتبة لواء ويُعين قائدًا لسلاح الجو السلطاني العماني"، الذي كان يشغله منذ عام 2012 اللواء طيار مطر بن علي بن مطر العبيداني.

    والاثنين الماضي، أصدر السلطان هيثم بن سعيد مرسوما بشأن نظام أساسي جديد للدولة، تضمن تعيين أول ولي عهد في تاريخ سلطنة عمان الحديث.

    وأشارت المادة الخامسة من النظام إلى أن "ولاية الحكم، تنتقل من السلطان إلى أكبر أبنائه سنا، ثم أكبر أبناء هذا الابن، وهكذا طبقة بعد طبقة".

    وأضاف البيان أنه "إذا توفي الابن الأكبر قبل أن تنتقل إليه ولاية الحكم، تنتقل إلى أكبر أبنائه، ولو كان للمتوفى إخوة".

    وبموجب النظام الأساسي، يفترض أن يكون ولي العهد هو السيد ذي يزن بن هيثم، الابن الأكبر للسلطان هيثم بن طارق.

    ويشغل ذي يزن (31 عاما) حاليا منصب وزير الثقافة والرياضة والشباب، منذ تعيينه في أول حكومة شكلها والده لدى استلامه مقاليد الحكم في سلطنة عمان العام الماضي. ولدى السلطان هيثم ابنان هما ذي يزن وبلعرب، إضافة إلى ابنتين هما ثريا وأميمة، من زوجته عهد بنت عبد الله.

    انظر أيضا:

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