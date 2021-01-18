رئيس وزراء مصر للنواب: سيطرنا على الأسعار ومعدلات الفقر انخفضت 20%

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، إن حكومته نجحت في السيطرة على الأسعار.

وفي خطابه أمام جلسة عامة لمجلس النواب المصري، اليوم الاثنين، أكد مدبولي أن حكومته استطاعت ولأول مرة أن تخفض نسبة الفقر بما يعادل 20%، حسب موقع "مصراوي".

وأوضح أن خطط الحكومة في هذا الإطار تضمنت مواجهة العشوائيات وتوصيل الغاز إلى القرى والمدن وتحسين خدمات توصيل المياه والصرف الصحي، وتطوير الخدمات التموينية.

وأشار رئيس الوزراء المصري إلى أن الحكومة اهتمت بالتنمية في الصعيد، مشيرا إلى أن إجمالي المشروعات في المرحلة الأولى بلغ 2575 مشروعًا في قنا وسوهاج؛ وفرت 205 ألف فرصة عمل مباشرة أو غير مباشرة.

وأكد مدبولي أن برنامج "حياة كريمة" الذي جاء بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيبدأ تنفيذ المرحلة الثانية منه في 50 مركزًا على مستوى الجمهورية، وتبدأ اعتبارًا من الشهر الجاري لمدة عام.

وعن معدلات الفقر، أكد رئيس الوزراء نجاح الحكومة في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي كان سببا رئيسيا في خفض معدلات الفقر في مصر لأول مرة منذ 20 عامًا.

وأضاف: "نجحنا في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتراجع عجز الموازنة، وانخفاض معدل التضخم، ونجحنا في السيطرة على أسعار السلع... لم يحدث نقص للسلع في ظل (كورونا)، وشهدنا توفير السلع الاستراتيجية".

وقد شهدت الجلسة العامة استعراض رئيس الوزراء المصري لإنجازات حكومته التي قال إن عمرها عامين والنصف، لافتا إلى أن هناك إنجازات في ملف الامن القومي بتحقيق الاستقرار الأمني، مشيرا إلى حرص حكومته على "تعزيز جاهزية القوات المسلحة للتأمين وحماية الأمن القومي المصري ومكافحة البؤر الإرهابية والعناصر التكفيرية".

وقال رئيس الوزراء: "ونجحت الحكومة في الحفاظ على الأمن المائي للوطن والتوسع في إنشاء وتطوير الصرف الصحي والمياه المعالجة الثنائية والثلاثية"، ولفت إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة وتحقيق إنجازات في ملف الطاقة والكهرباء.​