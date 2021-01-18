أوتوستراد طرابلس يتحول إلى نهر جارف بسبب الأمطار في لبنان... فيديو

تسببت الأمطار الغزيرة التي شهدتها مناطق مختلفة من لبنان بحدوث بعض المشكلات المتعلقة بتصريف المياه من الطرقات العامة.

وأدت الأمطار الغزيرة التي شهدها لبنان إلى إغراق بعض الطرق وتعثر الحركة المرورية في بعض المناطق.

ونشرت قناة "الجديد" اللبنانية مقطع فيديو يظهر تحول أوتوستراد طرابلس - البداوي إلى ما يشبه "النهر الجارف"، بسبب ارتفاع منسوب المياه على الطريق بشكل كبير.

وتظهر مشاهد الفيديو قيام الورشات بمحاولة فتح الطرقات والعمل على تصريف المياه وإفراغ الأوتوستراد.

بدورها، أشارت قناة "إل بي سي" اللبنانية، في موقعها على الإنترنت، إلى أن الأمطار الغزيرة التي شهدتها منطقة صور الليلة الماضية، أدت الى ارتفاع منسوب نهر الليطاني وتفجر الينابيع التي تصب في مجرى النهر.

وبحسب الموقع، لم تسجل أي أضرار مادية نتيجة الأمطار الغزيرة التي تراجعت اليوم، مع انخفاض معدلات درجات الحرارة.