اعتقال عصابة سرقت مبلغا ماليا كبيرا من أحد مصارف العراق

تمكنت الشرطة العراقية من إلقاء القبض على عصابة، سرقت في وقت سابق، مبلغا ماليا كبيرا من أحد المصارف الاستثمارية.

وكتب المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم السبت، على صفحته الرسمية في "تويتر": "الأبطال في وزارة الداخلية يتمكنون من إلقاء القبض على عصابة من رجال ونساء قامت بسرقة مبلغ قدره مليار وثلاثمائة وخمسون مليون دينار من داخل احد المصارف الاستثمارية في احدى الكليات الاهلية، تم العثور على المبلغ المسروق كاملاً كما تم احالتهم الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".

الأبطال في وزارة الداخلية يتمكنون من القاء القبض على عصابة من رجال ونساء قامت بسرقة مبلغ قدره مليار وثلاثمائة وخمسون مليون دينار من داخل احد المصارف الاستثمارية في احدى الكليات الاهلية، تم العثور على المبلغ المسروق كاملاً كما تم احالتهم الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل. pic.twitter.com/3uG76Xl268 — يحيى رسول | Yehia Rasool (@IraqiSpoxMOD) January 18, 2021

يشار إلى أن القوات العراقية تلقي القبض بين الحين والآخر على عصابات السرقة والخطف والسطو المسلح والتزوير، والتي باتت تنشط في عموم محافظات العراق وليس في بغداد فقط.