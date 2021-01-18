"كورونا" يعرقل الإعفاء من التأشيرة الإماراتية الإسرائيلية

تم تأجيل بدء نظام السفر دون تأشيرة بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة، والذي كان من المقرر أن يتم في فبراير/شباط، حتى 1 يوليو/تموز بسبب جائحة كورونا.

وأفادت إذاعة "كان" الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أن ذلك جاء بسبب الجائحة في إسرائيل.

وبحسب الإذاعة، أبلغت وزارة الخارجية الإماراتية الهيئة الدبلوماسية الإسرائيلية العليا أنه سيتم تعليق اتفاق بشأن إعفاء تأشيرات الدخول للمواطنين الإسرائيليين لمدة ستة أشهر في ضوء الجهود المبذولة لاحتواء انتشار كورونا.

وذكرت الوكالة الإخبارية أن نظام الإعفاء من التأشيرات بين البلدين قد توقف حتى الأول من تموز. وحتى ذلك التاريخ، يتعين على الإسرائيليين الحصول على تأشيرات للمغادرة إلى الإمارات من خلال وكالات السفر أو شركات الطيران.

وقعت إسرائيل والإمارات العربية المتحدة، بمشاركة وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، في وقت سابق عددًا من الاتفاقيات بين الدولتين، بما في ذلك واحدة بشأن نظام الإعفاء من التأشيرة. كان من المفترض أن تدخل الصفقة حيز التنفيذ اعتبارًا من 12 فبراير.