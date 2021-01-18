مصر… الإسكندرية تعلن حالة الطوارئ القصوى وتحذيرات من طقس الثلاثاء

أعلنت محافظة الإسكندرية المصرية، رفع حالة الطوارئ القصوى، للاستعداد لموجة طقس سيئ مصحوبة برياح وأمواج عاتية على سواحل البحر المتوسط.

ذكرت ذلك "بوابة أخبار اليوم" المصرية، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن المحافظة رفعت درجة الاستعداد وأعلنت حالة الطوارئ القصوى في جميع أجهزتها التنفيذية المعنية، مشيرة إلى أن الهدف من ذلك هو الاستعداد للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية المتوقعة.

وتابعت الصحيفة المصرية : "تلك الإجراءات جاءت بناء على التوقعات الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية التي تفيد بوجود إنذار بحري خاص بالبحر الأبيض المتوسط.

وأضافت: "من المتوقع زيادة سرعة الرياح من 25 إلى 33 عقدة، وارتفاع الموج من 3,5 الي 4,5 متر"، مشيرة إلى أن ذلك يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة إضافة إلى سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة.

ودعت السلطات في المحافظة كل المقيمين فيها بتوخي الحذر ‏واتباع التعليمات للحفاظ على سلامتهم، مشدد على تجنب استخدام السيارات للتنقل إلى عند الضرورة للسماح لسيارات رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر.

وشدد الأجهزة التنفيذية على ضرورة السير بسرعات لا تتعدى 60 كم/ ساعة مع الحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد وعدم ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة.

كما دعت المواطنيين إلى عدم ‏البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق وعدم ‏الإقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق.