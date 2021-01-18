رئيس الوزراء المصري: باعتراف العالم... مصر من أفضل الدول في التعامل مع أزمة كورونا

اعتبر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن بلاده من أفضل دول العالم التي تعاملت مع أزمة جائحة كورونا.

جاء هذا في كلمته، اليوم الاثنين، أمام مجلس النواب، بحسب بيان على الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء، بموقع "فيسبوك".

وقال رئيس الوزراء المصري: "باعتراف العالم كله، مصر من أفضل الدول التي تعاملت مع أزمة كورونا".

وأضاف مدبولي: "في ظل جائحة كورونا.. لم تحدث أزمة في أي سلعة وحافظت الحكومة على أسعار السلع دون زيادة".

وأكد أن الاقتصاد المصري استطاع الصمود والتعافي، على الرغم من الظروف التي يمر بها العالم، مضيفا: "أصبحنا ثاني دولة على مستوى العالم تحقق معدل نمو إيجابي".

وقال إن الحكومة المصرية تصدت لملفات صعبة كان من الأسلم أن تغض الطرف عنها، مؤكدا أن الحكومة تواجه تحديات بعضها يعود لـ 50 سنة ماضية.

وعن الإنجازات التي حققتها الحكومة، ذكر مدبولي أنها أنشأت مليون وحدة سكنية خلال 5 سنوات.

وأوضح أنه تمت تغطية 96% من المدن، وأكثر من 38% من القرى، بخدمات الصرف الصحي، مشيرا في الوقت ذاته إلى إنشاء 22 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع.