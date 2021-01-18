مصر... شركة "النصر" تكشف موعد طرح أول سيارة كهربائية بالأسواق

كشف هاني الخولي، رئيس شركة "النصر" لصناعة السيارات المصرية، أن الشركة سوف تطرح أول سيارة كهربائية في البلاد العام المقبل.

جاء هذا في تصريحات صحفية على هامش توقيع اتفاقية مع شركة "دونج فينج" الصينية اليوم الاثنين، بحسب موقع "مصراوي".

وقال الخولي العضو المنتدب للشركة التابعة لوزارة قطاع الأعمال إنه من المقرر إنتاج أول سيارة تعمل بالكهرباء في مصر في مطلع عام 2022.

وأوضح الخولي أن نسبة المكون المحلي في هذا النوع من السيارات ستكون 58% في البداية.

وأشار الخولي إلى أن الشركة أبرمت عقودا مع الشركة الصينية من أجل إحلال المصنع الحالي حتى تتمكن الشركة من الإنتاج خلال عام واحد وطرح منتجاتها في الأسواق.

وبحسب الخولي فإن الشركة المصرية تسعى لإنتاج 25 ألف سيارة في المرحلة الأولى، للسوق المحلي، مع إمكانية التصدير لأوروبا.

وكان هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام المصري، أعلن أمس أن شركة "النصر" للسيارات ستوقع اتفاقية خاصة بتصنيع السيارة الكهربائية، اليوم مع شركة "دونج فينج" الصينية.