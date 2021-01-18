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    الرياض، المملكة العربية السعودية يونيو 2020

    السعودية… أحكام قضائية ضد متهمين بالفساد في مؤسسات حكومية

    © AFP 2020 / FAYEZ NURELDINE
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    أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية مباشرة عدد من القضايا الجنائية، التي شملت إيقاف قاض وضابط صف وموظفين بالصحة والأرصاد.

    ذكرت ذلك شبكة "العربية نت" السعودية، اليوم الاثنين، مشيرة إلى قول مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، إن "الهيئة باشرت عددا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية وأنها أصدرت عددا من الأحكام القضائية في بعضها".

    أفراد من الشرطة السعودية في الرياض
    © AP Photo / Hassan Ammar
    بينهم لواء ومستشار وعميد سابقون... السعودية تكشف عن تفاصيل 12 قضية فساد
    ولفتت الشبكة إلى أن القضايا شملت تورط موظفين بوزارة الصحة والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ووزارة الشؤون البلدية والقروية، وأعضاء هيئة تدريس بإحدى الجامعات.

    كما شملت القضايا موظفين في شركة متخصصة بمعالجة النفايات الطبية، لحصولهم على مبالغ نقدية تقدر بملايين الريالات، وتذاكر سفر وحجوزات فنادق، وسيارات للاستخدام الشخصي، إضافة إلى توظيف أقاربهم والتغاضي عن مخالفات الشركة.

    كما شملت القضايا إيقاف قاضي استئناف سابق لحصوله خلال فترة عمله على هدايا ودفعه مبالغ مالية مجهولة المصدر، إضافة إلى أشخاص يقومون بتداول أدوية غير مخصصة للبيع.

    وقالت الشبكة إن التحقيقات شملت إيقاف ضابط صف يعمل بمرور إحدى المناطق لقيامه باستغلال أحد المواطنين، إضافة إلى إيقاف موظف بأحد البنوك لارتكابه مخالفات، كما تم القبض على وافد من جنسية عربية لقيامه بمخالفات، كما شملت موظفين آخرين بسبب ارتكاب مخالفات تشمل الحصول على رشاوى.

    ولفتت الشبكة إلى صدور أحكام قضائية، كان أبرزها  إدانة اثنين من منسوبي وزارة الدفاع باختلاس المال العام، وإدانة عدد من منسوبي وزارة الإسكان بالرشوة، وإدانة عدد من المقيمين لقاء عرضهم مبالغ مالية على سبيل الرشوة، كما تم إدانة عدد من منسوبي وزارة الشؤون البلدية والقروية (البلديات) بسوء استعمال وظائفهم وطلب وقبول الرشوة.

    السعودية 2030 والتحرر من النفط
    © Sputnik / Mohamed Hassan
    السعودية 2030 والتحرر من النفط

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    هيئة مكافحة الفساد, مكافحة الفساد, السعودية
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