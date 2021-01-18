تسجيل
23:00 GMT18 يناير/ كانون الثاني 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    مروحية AH-64D أباتشي

    مصادر محلية: سقوط "أباتشي" أمريكية في منطقة الشدادي شرقي سوريا

    © AFP 2020 / LEON NEAL
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/102097/36/1020973662_0:127:2500:1534_1199x675_80_0_0_c6b6929dd7bdfedd1bd6c238e1596789.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202101181047840819-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%A3%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B4%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/

    قالت مصادر محلية إن طائرة مروحية تابعة للجيش الأمريكي سقطت داخل قاعدة مدينة الشدادي النفطية جنوبي الحسكة شمالي شرقي سوريا.

    وأفاد مراسل "سبوتنيك" في محافظة الحسكة نقلاُ عن مصادر أهلية أن طائرة مروحية تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي من نوع "أباتشي"، سقطت بشكل مفاجئ القاعدة اللاشرعية التي أقامها الجيش الأمريكي في (مديرية حقول نفط الجبسة) القريبة من مساكن الـ200 النفطية العمالية ضمن مدينة الشدادي.

    صورة أرشيفية - قوات الجيش الأمريكي في منبج، سوريا 4 أبريل/ نيسان 2018
    © AP Photo / Hussein Malla
    استهداف رتل للقوات الأمريكية قرب حقل "العمر" النفطي شرقي سوريا
    وتابعت المصادر بأن الطائرة ارتطمت بالطريق القريب من المعسكر الواقع داخل القاعدة الأمريكية، وذلك أثناء عملية تزويد بالوقود، وإنها تضررت بشكل واضح مع معلومات عن وجود إصابات ضمن طاقمها.

    وبينت المصادر بأن قوات الاحتلال الأمريكي عززت الحراسة حول القاعدة عقب الحادثة، وضربت طوقا حول منطقة سقوط الطائرة.

    وأكدت المصادر أن قاعدة الشدادي الأمريكية غير الشرعية جنوبي الحسكة شهدت حركة طيران كثيفة مؤخرا، بالتزامن مع تزايد نشاطها في نقل معتقلي تنظيم "داعش" الإرهابي من السجن المركزي وسجن الصناعة بمحيط مدينة الحسكة، إلى منطقة الشدادي ومنها إلى بادية التنف حيث القاعدة الأمريكية غير الشرعية على مثلث الحدود السوري العراقي الأردني.

    من جانب أخر أكدت مصادر أهلية بريف دير الزور لمراسل "سبوتنيك" بأن قذيفة صاروخية سقطت بمحيط بلدة ذيبان بريف دير الزور ناتجة عن التدريبات العسكرية التي تجريها قوات الاحتلال الأمريكي مع مسلحي تنظيم "قسد" الموالي لها، ضمن القاعدة.

    وبينت المصادر بأن القذيفة لو أنها سقطت في مكان مأهول بالسكان كان أدت إلى وقوع أضرار بشرية و مادية جسيمة.

    وكان طفل قتل وأصيب أفراد عائلته بجروح إثر سقوط قذيفة ناتجة عن التدريبات العسكرية التي تجريها قوات الاحتلال الأمريكي في حقل العمر وذلك في قرية العزبة بريف دير الزور قبل أيام.

    انظر أيضا:

    الناطق باسم القائد العام: القوات الأمنية العراقية توجه بضبط الحدود مع سوريا
    موسكو: لن نتصادم مع أمريكا في سوريا ولكن يجب ألا تستخدم القوة ضد سلطة الدولة السورية
    عقوبات مستمرة... لماذا تصر أوروبا على ملاحقة سوريا ولصالح من؟
    سوريا تنفي الأنباء المتداولة حول وجود لقاءات مع مسؤولين إسرائيليين
    مركز المصالحة الروسي ينجح في فتح معبر "الصالحية" شرقي سوريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    رجل يلتقط صورة تذكارية له بعد السباحة الشتوية في قناة كرونفيرسكي في سان بطرسبورغ، روسيا 14 يناير 2021
    فصل الصقيع... لقطات "تثلج القلب" من أنحاء روسيا
    تويتر يواصل في حظر الجمهوريين
    تويتر يواصل حظر الجمهوريين في أمريكا
    إنفوجرافيك... سياسات الخصوصية الجديدة على واتسآب وبدائله المحتملة
    سياسات الخصوصية الجديدة على واتسآب وبدائله المحتملة
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك