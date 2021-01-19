بلومبرغ: قطر تطالب دول الخليج بالحوار مع إيران

طالب وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، دول الخليج العربية بالدخول في حوار مع إيران مشيرا إلى أن هذا هو الوقت المناسب للدوحة للتوسط في مفاوضات.

وأضاف بن عبد الرحمن في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ، أن دول مجلس التعاون الخليجي لديها أيضا نفس الرغبة، حسبما ذكرت رويترز.

وقال الوزير القطري إن حكومته تدعم المناقشات الجارية بين إيران وكوريا الجنوبية للإفراج عن ناقلة نفط احتجزها الحرس الثوري الإيراني مطلع هذا الشهر.

وفي تعليق منفصل عن احتمال إجراء محادثات بين الولايات المتحدة وإيران، قال إن قطر ستسهل المناقشات إذا طُلب منها ذلك وستدعم من يتم اختياره لتلك المهمة.

وعن المحادثات المحتملة بين واشنطن وطهران قال إن بلاده تريد تحقيق الإنجاز وترغب في التوصل إلى اتفاق بين الجانبين.

وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، قد قال إنه سيتم فتح سفارة المملكة بالدوحة بعد استكمال الإجراءات اللازمة خلال أيام. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، يوم السبت الماضي، مع نظيره الأردني أيمن الصفدي في الرياض.