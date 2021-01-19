خاص لـ"سبوتنيك"... حصيلة إعادة المهجرين على يد "داعش" إلى مناطقهم في العراق

كشف مدير عام دائرة شؤون الفروع في وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، علي عباس جهاكير، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم الثلاثاء 19 كانون الثاني/يناير، عن حصيلة عودة النازحين إلى مناطقهم المحررة من الإرهاب.

وأوضح جهاكير، أن عدد النازحين الذين عادوا إلى مناطقهم في المحافظات المحررة "نينوى، وصلاح الدين، وديالى، وكركوك، والأنبار" شمالي وغربي البلاد، بلغت 68500 ألف نازح.

وأضاف منوها إلى أن الحصيلة المذكورة للنازحين العائدين إلى مناطقهم، من المخيمات، هي لـ6 أشهر الماضية.

وأفاد جهاكير، بإغلاق 19 مخيم بعد عودة النازحين منها إلى مناطقهم، والمتبقي هو 28 مخيم في عموم العراق.

وأعلنت وزارة الهجرة والمهجرين الأسبوع الماضي، عن عودة 1766 نازحا كدفعة جديدة من مخيمات السلامية في محافظة نينوى شمالي العراق إلى مناطق سكنهم الأصلية، ضمن خطة الطوارئ التي تنظمها الوزارة لإعادة النازحين.

© Photo / Iraqi Ministry of Migration and Displaced حصيلة إعادة المهجرين على يد "داعش" في العراق

وكان أكثر من 5 ملايين عراقي اضطروا للنزوح من محافظات نينوى، وصلاح الدين، وجزاء من كركوك وديالى، والأنبار، إثر سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي عليها في عام 2014.

© Photo / Iraqi Ministry of Migration and Displaced حصيلة إعادة المهجرين على يد "داعش" في العراق

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".