العراق يكشف حقيقة تعرض قواته لقصف أمريكي

نفت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الثلاثاء 19 يناير/كانون الثاني، تعرض مواقع للقوات الأمنية لقصف بطائرات حربية أمريكية.

وأوضحت الخلية في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، أن بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، تناولت أنباء غير صحيحة بشأن تعرض قطعات القوات الأمنية شمالي محافظة بابل وسط البلاد، إلى اعتداءات ليلة أمس.

وقالت الخلية: "في الوقت الذي ننفي فيه هذه الأنباء ندعو وسائل الإعلام والمدونين إلى توخي الدقة في نقل المعلومات وعدم بث الشائعات لمحاولة إرباك الرأي العام".

وتناقلت وسائل إعلام محلية، يوم أمس الاثنين، أنباء عن وقوع انفجارات في جرف الصخر شمالي محافظة بابل، وسط العراق، ناجمة عن قصف جوي، كما أفادت بتحليق طائرات حربية أمريكية فوق منطقة القائم عند الحدود العراقية – السورية غربي البلاد.