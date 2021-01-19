نائب كويتي: عدم حضور الحكومة لمجلس الأمة بسبب استقالتها عرف يسيء للديمقراطية

قال نائب كويتي إن رفع جلسة اليوم من مجلس الأمة "عرف يسيء للديمقراطية".

وتابع النائب عبد الله المضف، إن رفع جلسة اليوم من البرلمان الكويتي، لعدم حضور الحكومة بسبب استقالتها "عرف" يجب أن يتم تصويبه، حسب صحيفة "الوطن" الإلكترونية الكويتية.

وتابع المضف أن هذا العرف يجب أن يصوب ويخالف المادة 50 "التي لا تجيز لسلطة أن تتنازل عن اختصاصاتها".

وقال المضف: "الجلسات من اختصاص المجلس فوفقاً للمادة 97 صحة الجلسات تتطلب وجود أغلبية الأعضاء، أما المادة 116 فهي إلزام للحكومة بالحضور وليس بصحة انعقاد الجلسة".

وأمس الاثنين، قبل أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الصباح، استقالة رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح والوزراء، التي تم تقديمها الأسبوع الماضي.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، إن "أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح قبل استقالة رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح والوزراء التي تم تقديمها الأسبوع الماضي، على أن يستمر كل منهم في تصريف العاجل من الأمور".

وكان رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح قدم استقالة الحكومة لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بعدما تقدم الوزراء باستقالاتهم لرئيس الوزراء، يوم الثلاثاء الماضي، بعد أيام من طلب نواب بالبرلمان استجواب رئيس الوزراء حول قضايا منها تشكيلة الحكومة.

ونقلت صحيفة "القبس"، عن مصادر لها، إن "الحكومة قررت عدم حضور جلسة مجلس الأمة، وذلك بعد أن أعلن ثلاثة نواب عزمهم استجواب رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد، والذي لقي دعماً من 36 نائبا، وبحسب الجريدة، يتألف الاستجواب من 3 محاور، كأول مساءلة سياسية في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الـ16.