السفارة الأمريكية في بغداد تعلق على انفجارات بابل

ونشرت السفارة الأمريكية تغريدة في "تويتر" جاء فيها: "نلاحظ وجود تقارير عن احتمالية وقوع انفجارات بالقرب من جرف الصخر. يمكننا التأكيد على عدم وجود أفراد أو قطعات أمريكية بالقرب من جرف الصخر وليس هنالك ضلوع للولايات المتحدة في الحادث المزعوم".
المكتب الاعلامي للسفارة الامريكية:— U.S. Embassy Baghdad (@USEmbBaghdad) January 19, 2021
نلاحظ وجود تقارير عن احتمالية وقوع انفجارات بالقُرب من جرف الصخر. يمكننا التأكيد على عدم وجود أفرادٍ أو قطعات أمريكية بالقرب من جُرف الصخر وليس هنالك ضلوع للولايات المتحدة في الحادث المزعوم.
وقالت خلية الإعلام الأمني العراقي عن الحادث: "تداولت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أنباء غير صحيحة بشأن تعرض قطعات القوات الأمنية شمالي محافظة بابل الى اعتداءات ليلة امس".
وأضافت الخلية: "وفي الوقت الذي ننفي فيه هذه الأنباء ندعو وسائل الإعلام والمدونين الى توخي الدقة في نقل المعلومات وعدم بث الشائعات لمحاولة إرباك الرأي العام".
تداولت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أنباء غير صحيحة بشأن تعرض قطعات القوات الأمنية شمالي محافظة بابل الى اعتداءات ليلة امس.— خلية الإعلام الأمني🇮🇶 (@SecMedCell) January 19, 2021
وفي الوقت الذي ننفي فيه هذا الأنباء ندعو وسائل الإعلام والمدونين الى توخي الدقة في نقل المعلومات وعدم بث الشائعات لمحاولة ارباك الرأي العام.
وأكدت الخلية "تعرض بعض أبراج نقل الطاقة الكهربائية في منطقة البهبهاني شمالي محافظة بابل إلى اعتداء وتخريب من قبل عناصر عصابات "داعش" الإرهابية، فسرها البعض على أنها قصف طائرات حربية".
تعرض بعض أبراج نقل الطاقة الكهربائية في منطقة البهبهاني شمالي محافظة بابل الى اعتداء وتخريب من قبل عناصر عصابات داعش الإرهابية، فسرها البعض على أنها قصف طائرات حربية.— خلية الإعلام الأمني🇮🇶 (@SecMedCell) January 19, 2021
من جانبها باشرت قوة أمنية بعملية تفتيش بحثا عن العناصر التي أقدمت على هذا العمل الارهابي.
وختمت الخلية: "من جانبها باشرت قوة أمنية بعملية تفتيش بحثا عن العناصر التي أقدمت على هذا العمل الإرهابي".
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