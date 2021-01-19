السفارة الأمريكية في بغداد تعلق على انفجارات بابل

علقت السفارة الأمريكية في بغداد، اليوم الثلاثاء، على دوي الانفجارات التي هزت محافظة بابل، والتي فسرها بعض التقارير على أنها قصف طائرات حربية.

ونشرت السفارة الأمريكية تغريدة في "تويتر" جاء فيها: "نلاحظ وجود تقارير عن احتمالية وقوع انفجارات بالقرب من جرف الصخر. يمكننا التأكيد على عدم وجود أفراد أو قطعات أمريكية بالقرب من جرف الصخر وليس هنالك ضلوع للولايات المتحدة في الحادث المزعوم".

المكتب الاعلامي للسفارة الامريكية:

نلاحظ وجود تقارير عن احتمالية وقوع انفجارات بالقُرب من جرف الصخر. يمكننا التأكيد على عدم وجود أفرادٍ أو قطعات أمريكية بالقرب من جُرف الصخر وليس هنالك ضلوع للولايات المتحدة في الحادث المزعوم. — U.S. Embassy Baghdad (@USEmbBaghdad) January 19, 2021

وقالت خلية الإعلام الأمني العراقي عن الحادث: "تداولت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أنباء غير صحيحة بشأن تعرض قطعات القوات الأمنية شمالي محافظة بابل الى اعتداءات ليلة امس".

وأضافت الخلية: "وفي الوقت الذي ننفي فيه هذه الأنباء ندعو وسائل الإعلام والمدونين الى توخي الدقة في نقل المعلومات وعدم بث الشائعات لمحاولة إرباك الرأي العام".

تداولت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أنباء غير صحيحة بشأن تعرض قطعات القوات الأمنية شمالي محافظة بابل الى اعتداءات ليلة امس.

وفي الوقت الذي ننفي فيه هذا الأنباء ندعو وسائل الإعلام والمدونين الى توخي الدقة في نقل المعلومات وعدم بث الشائعات لمحاولة ارباك الرأي العام. — خلية الإعلام الأمني🇮🇶 (@SecMedCell) January 19, 2021

وأكدت الخلية "تعرض بعض أبراج نقل الطاقة الكهربائية في منطقة البهبهاني شمالي محافظة بابل إلى اعتداء وتخريب من قبل عناصر عصابات "داعش" الإرهابية، فسرها البعض على أنها قصف طائرات حربية".

تعرض بعض أبراج نقل الطاقة الكهربائية في منطقة البهبهاني شمالي محافظة بابل الى اعتداء وتخريب من قبل عناصر عصابات داعش الإرهابية، فسرها البعض على أنها قصف طائرات حربية.

من جانبها باشرت قوة أمنية بعملية تفتيش بحثا عن العناصر التي أقدمت على هذا العمل الارهابي. — خلية الإعلام الأمني🇮🇶 (@SecMedCell) January 19, 2021

وختمت الخلية: "من جانبها باشرت قوة أمنية بعملية تفتيش بحثا عن العناصر التي أقدمت على هذا العمل الإرهابي".