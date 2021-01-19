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    رئيس مجلس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي في لندن إنجلترا 22 أكتوبر 2020

    في العراق... تمديد التسجيل "البايومتري" بأمر رئيس الوزراء

    © AP Photo / Kirsty Wigglesworth
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    قالت مفوضية الانتخابات العراقية، اليوم الثلاثاء، إن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قد قرر تمديد التسجيل البايومتري.

    وفي بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أكدت المفوضية أن عدد مراكز التسجيل يبلغ (1079) مركزا، وبلغت عمليات التحديث ( 191،269) عملية، من ضمنها عمليات التحديث الخاصّة بالنازحين التي بلغ عددها ( 1372) عملية تحديث، أمّا عمليات التسجيل البايومتري، فقد بلغ عددها( 14،681،267) عملية تسجيل من أصل عدد الناخبين البالغ عددهم ( 25،139،375) ناخبًا، كما بلغ عدد بطاقات الناخب البايومترية الموزّعة ( 12،627،833) بطاقة بايومترية".

    الانتخابات البرلمانية في العراق
    © Sputnik . Nazek Mohammed
    مفوضية الانتخابات العراقية تقترح موعدا للانتخابات النيابية

    وأكد البيان كذلك أن "مجلس المفوّضين قرر تمديد مدّة تسجيل التحالفات السياسية الراغبة في المشاركة بالانتخابات البرلمانية المقبلة، لفسح مجال أوسع للمراجعة والتسجيل، مشددا على أن" المدّة ستنتهي بقرار لاحق من مجلس المفوّضين".

    وعلل البيان القرار بـ "ضُعف عدد المراجعين لدائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية لتسجيل التحالفات السياسية في الفترة السابقة، والتي انقضت مدّتها بعد تسجيل (6) تحالفات جديدة، مع استمرار عملية تسجيل الأحزاب، وكان هذا من جملة الموضوعات التي نُوقِشت في الاجتماعات مع الرئاسات".

    وأكد البيان على أن المفوّضية العليا المستقلّة للانتخابات قررت أن يكون موعد إجراء الانتخابات البرلمانية المبكّرة في 16/10/2021، لافتا إلى أن تحديد هذا الموعد جاء بعد عدّة اجتماعات عُقِدت بين رئيس مجلس المفوّضين وأعضائه في المفوّضية العليا المستقلّة للانتخابات، ورؤساء الجمهورية والوزراء ومجلس النوّاب ومجلس القضاء الأعلى، بحضور الممثّلة الخاصّة للأمين العامّ للأمم المتّحدة في العراق لبحث ملف الانتخابات البرلمانية المقبلة.

    ولفت البيان إلى أن إجراء انتخابات عادلة ونزيهة يتطلّب استكمال التشريع المتعلّق بقانون المحكمة الاتّحادية في أقرب وقت، فضلًا عن إفساح المجال لتسجيل أكبر عدد من التحالفات السياسية، وتوسيع عملية التسجيل البايومتري، وإعطاء الوقت الكافي للناخبين لمراجعة مراكز التسجيل.

    وأوضح أن "أعضاء مجلس المفوّضين في هذه الاجتماعات عرض جملة من الأمور المهمّة التي منها، استعدادات المفوّضية على وفق الجدول العملياتي الفني والتوقيتات الزمنية الخاصّة بكلّ مرحلة من مراحل العملية الانتخابية، ونسب الإنجاز الخاصّة بعمليات التحديث البايومتري التي توصّلت إليها المراكز المنتشرة في عموم أرجاء العراق.

    جدير بالذكر أن التسجيل البايومتري يقصد به أخذ بيانات الناخبين الحيوية من البصمة والصورة الشخصية للناخب لغرص ضمان اسمه في الانتخابات.

    وتستهدف المفوضية من التسجيل اليايومتري تهيئة سجل ناخبين رصين، ودقيق، ومحكم، يضمن حق الناخب في المشاركة دون سواه.

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    البرلمان, الانتخابات, العراق
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