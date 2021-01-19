وزارة الدفاع الأمريكية تفاجئ وزير خارجية قطر بقرار غير مسبوق بعد المصالحة

اتخذت وزارة الدفاع الأمريكية، قرارا غير مسبوق بشأن وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، لعدة أسباب.

ومنحت الوزراة الشيخ محمد وسامها للخدمة العامة المتميزة، الذي يعد أحد أرفع الأوسمة التي تمنحها الولايات المتحدة لمسؤولين أمريكيين ومسؤولين في حكومات الدول الصديقة، تقديرا للخدمات المميزة والاستثنائية والإنجازات المبهرة التي قام بها هؤلاء الأشخاص الذين يستحقون التقدير والثناء لما قدموه.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا)، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية أن منحها هذا الوسام الرفيع للوزير القطري يأتي تقديرا لجهوده الدبلوماسية المتميزة لتعزيز العلاقات بين دولة قطر والولايات المتحدة والتزامه بالتعاون والتعاضد مع الولايات المتحدة عبر مجموعة من المجالات.

وقالت إن دعم وزير الخارجية القطري للولايات المتحدة كحليف رئيسي لدولة قطر أدى إلى خلق فرص شراكة جديدة.

وأثنت الوزارة على دوره في تحقيق السلام في أفغانستان وأكدت أنه لعب دورا رئيسيا في دعم جهود السلام في أفغانستان والنهوض بها، لا سيما قيادته الدبلوماسية التي لعبت دورًا أساسيًا منذ عقود في تحقيق أكبر قدر من التقدم نحو السلام في أفغانستان، وأبرزها التوقيع على الاتفاق بين واشنطن وطالبان في التاسع والعشرين من فبراير/شباط من العام 2020، وكذلك انطلاق عملية السلام الأفغانية في الثاني عشر من سبتمبر الماضي.

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية أن الشيخ محمد عمل بلا كلل من أجل تعزيز الاستقرار والازدهار في المنطقة، من خلال جهوده لحل الخلاف الخليجي.