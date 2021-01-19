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    مصر توزع "الوثيقة الأسمى" على المواطنين

    © REUTERS / Mohamed Abd El Ghany
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    أعلنت الهيئة العامة للاستعلامات في مصر أنها أصدرت كتيبا يتضمن نصوص الدستور، وقررت توزيعه على المواطنين كونه "الوثيقة الأسمى"، وذلك لنشر الوعي السياسي والقانوني بين المواطنين.

    وقالت الهيئة في بيان لها، نشره موقع "مصراوي"، إن الهيئة قررت طباعة كتيب الدستور وفق آخر التعديلات التي أجريت عليه، في طباعة أنيقة، وحجم رشيق يسهل اقتناؤه والاستعانة به عند الحاجة.

    بي بي سي
    © AP Photo / Kirsty Wigglesworth
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    وشرعت الهيئة بالفعل في توزيع آلاف النسخ على كافة محافظات مصر والمؤسسات الاجتماعية والثقافية والتعليمية، كما أنها على استعداد لتوفير النسخ التي تحتاجها أي جهة مهتمة بنشر الثقافة القانونية والدستورية بين المواطنين والشباب بصفة خاصة.

    ونقل البيان عن الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، قوله إن "الهيئة قامت بطباعة مئات الالآف من نسخ كتيب الدستور، وإتاحتها لكافة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والهيئات القضائية وكليات الحقوق وأكاديمية الشرطة، إضافة إلى طلاب المدارس والجامعات والمكتبات العامة، وكل الجهات الحكومية والمواطنين كافة".

    وأضاف رشوان، الذي يشغل أيضا منصب نقيب الصحفيين، "أن نشر ثقافة الاهتمام بنصوص الدستور بين كافة فئات المواطنين هو جزء من نشر الوعي السياسي والقانوني، من منطلق أن الدستور هو الوثيقة الأسمى، التي تتضمن تحديد إطار واضح للهوية الوطنية، وفلسفة النظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مصر، وكذلك واجبات وحقوق المواطنين، فضلاً عن مؤسسات الحكم وواجباتها والعلاقة فيما بينها، وغير ذلك من الأسس التي تنظم شئون الحياة والمجتمع".

    وتابع رشوان أنه "لاشك أن إلمام المواطنين بذلك، هو نقطة البداية لنشر مبادىء احترام وسيادة القانون من جانب أفراد الشعب ومؤسسات الدولة على السواء".

    وأشار رشوان إلى أن "الهيئة قامت بإصدار نسخ مترجمة من مضمون الدستور إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية وإتاحتها للباحثين والجمهور الخارجي من خلال سفارات مصر بالخارج والبعثات الدبلوماسية الأجنبية في مصر والمراسلين الأجانب وزوار مصر من الوفود البرلمانية بصفة خاصة".

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    الكلمات الدلالية:
    تعديلات الدستور, صيانة الدستور, الدستور, مصر
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