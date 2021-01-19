"الذبح والتقطيع"... أمير سعودي يرد على كلام وزير خارجية إيران الذي أثار جدلا

علق أمير سعودي على تغريدة وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، التي دعا فيها إلى وقف بيع أسلحة لمن سماهم مجرمي الحرب في المملكة.

وقال الأمير ردا على ظريف: "شر البلية ما يضحك، انظروا من يحاضر هنا بحقوق الإنسان، بدأ عام 2021 بالعجائب وأصبحنا نرى أن من قتل الآلاف من المعارضين الإيرانيين ودمر وشرد أهل العراق واليمن وسوريا ولبنان ودعم الإرهاب وقتل الأطفال يحاضر ويتحدث بكل بجاحة عن استقرار المنطقة.. إذا لم تستحِ، فاصنع ما شئت".

شر البلية ما يضحك, انظروا من يحاضر هنا بحقوق الإنسان, بدأ عام 2021 بالعجائب وأصبحنا نرى أن من قتل الآلاف من المعارضين الإيرانيين ودمر وشرد أهل العراق واليمن وسوريا ولبنان ودعم الإرهاب وقتل الأطفال يحاضر ويتحدث بكل بجاحة عن استقرار المنطقة.

" إذا لم تستحِ، فاصنع ما شئت " @JZarif https://t.co/XZ2652tYF0 — سطام بن خالد آل سعود (@sattam_al_saud) January 18, 2021

وكان ظريف قال في تغريدته التي نشرها يوم الأحد: "الزميل العزيز: بدأت عملك الوزاري ببيع أسلحة لمجرمي حرب سعوديين. تجنب الهراء السخيف عن إيران. تحقق من الواقع: أنتم تزعزعون استقرار منطقتنا، توقفوا عن دعم المجرمين الذين قطعوا منتقديهم (مقتل جمال خاشقجي) واستخدموا أسلحتكم لذبح الأطفال في اليمن".

وفي رد منفصل، نشر الأمير سطام ردا ساخرا بمقطع فيديو على تغريدة وزير الخارجية الإيراني بتعليق كتب فيه: "بدون تعليق".

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قالت إن "أحضان" طهران مفتوحة للسعودية والإمارات في حال حققتا شرطا واحدا يتعلق بالمسار الذي تتبعه كل من الدولتين.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة: "لقد قلنا على الدوام بصورة واضحة ومحددة بأنه متى ما أصلحت هاتان الدولتان (الإمارات والسعودية) طريقهما الخاطئ واهتمتا بحقائق العلاقات والمنطقة فإن أحضاننا مفتوحة لهما"، على حد تعبيره.

وعبر المتحدث عن أمله من أن تتمكن "دول المنطقة ومنها الإمارات والسعودية عبر تفهم صحيح لحقائق وأوضاع المنطقة من التحرك في طريق نصل فيه إلى آلية إقليمية في سياق إرساء السلام والاستقرار في المنطقة".